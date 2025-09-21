Odišli bez vodičáku, techničáku či evidenčných tabuliek: Tuningový zraz sa nevyplatil všetkým! Policajti boli prísni

BRATISLAVA - V noci zo soboty na nedeľu sa na dvoch veľkých parkoviskách v bratislavskej Petržalke a Ružinove konal tuningový zraz motoristov. Celkovo sa ich na dvoch parkoviskách zišlo 350 a obdivovali svoje vylepšené vozidlá. Na zraz si však posvietili bratislavskí policajti, ktorí boli nekompromisní. Zistili viaceré porušenia pravidiel cestnej premávky a mnohým zobrali aj "papiere".
Milovníci tuningov áut sa zišli konkrétne v okolí parkoviska nákupného centra v Petržalke a pri bratislavskom letisku v Ružinove v nočných hodinách. Celkovo sa ich zišlo okolo 350. Na to, aby nedošlo k porušeniu pravidiel cestnej premávky či iným priestupkom dohliadali bratislavskí policajti. Ich pozornému oku však neušlo niekoľko prehreškov, ktoré stáli majiteľov vozidiel veľmi draho.
"Stretnutia fanúšikov týchto áut prebehli bez narušenia verejného poriadku, avšak policajti sa zamerali na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. V súvislosti s týmto zrazom dopravní policajti kontrolovali vozidlá počas ich presunov po cestách hlavného mesta, pričom zistili celkom 75 priestupkov na úseku dopravy, ktoré riešili v zmysle zákona o priestupkoch," upozornili policajti. Konkrétne išlo o:
- zlý technický stav vozidla, a to v dvadsiatich piatich prípadoch
- rýchlosť jazdy v osemnástich prípadoch
- nesprávny spôsob jazdy v troch prípadoch
- jazdu bez použitia bezpečnostných pásov v troch prípadoch
- ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky v zostávajúcich dvadsiatich šiestich prípadoch
"Za tieto porušenia bol piatim vodičom zadržaný vodičský preukaz, v devätnástich prípadoch to bolo osvedčenie o evidencii vozidla a v troch prípadoch boli zadržané tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Požitie alkoholu alebo iných návykových látok zistené u vodičov nebolo," uzavreli.