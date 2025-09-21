Najnovší prieskum: Voľby by vyhralo PS, hneď za ním Smer! O tretie miesto sa bijú dve strany

BRATISLAVA - Ak by sa v septembri konali voľby, vyhralo by ich Progresívne Slovensko s 21,2 percentami, hneď za ním by skončil vládny Smer s 20,6 percentami. Rozdiel medzi tretím a štvrtým miestom by bol veľmi tesný, bojovali by oň Hlas s Republikou. Vláda by sa však skladala ťažko.
Na treťom mieste by skončila strana Hlas, ktorú by volilo 9,9 percenta opýtaných, hneď za ňou, s minimálnym rozdielom, by skončila Republika s 9,8 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP pre TA3.
Do parlamentu by sa dostalo spolu sedem strán. Po Republike nasleduje hnutie Slovensko so 7,7 percentami, Sloboda a Solidarita s 7,2 percentami a KDH so6,4 percentami. Pred bránami parlamentu by skončili Demokrati so 4,4 percentami, Aliancia-Szövetség s 4 percentami, vládna SNS s takmer 4 percentami aj Sme rodina so 2,7 percentami. Ak by sme sa pozreli na rozdelenie kresiel v parlamente, najviac by získalo PS, a to 38 mandátov, Smer 37, Hlas a Republika zhodne po 18, Slovensko 14, SaS 13 a KDH 12.
|Strana
|Preferencie
|PS
|21,2%
|Smer-SSD
|20,6%
|Hlas-SD
|9,9%
|Republika
|9,8%
|Slovensko
|7,7%
|SaS
|7,2%
|KDH
|6,4
|Demokrati
|4,4%
|Alianca-Szövetség
|4%
|SNS
|3,8%
Ak by PS chcelo skladať vládu, bez Matovičovho hnutia Slovensko by sa im to nepodarilo. Ak by sa spojili PS, Slovensko, SaS a KDH, mali by 77 kresiel, teda tesnú nadpolovičnú väčšinu. Koalícia Smer-Hlas-Republika by mala len 73 hlasov.
Podľa prieskumu je rozhodnutých voliť 69,5 % voličov. 22,4 percenta tvrdá, že by k voľbám nešli a vyše 8 percent ešte nie je rozhodnutých.
Okrem preferencií sa agentúra zamerala aj na dôveryhodnosť politikov. Najdôveryhodnejší je podľa respodentov premiér Robert Fico, ktorému dôveruje 38 percent opýtaných, no 52 percent mu nedôveruje. Druhému Michalovi Šimečkovi verí 37 percent ľudí a u 53 percent, naopak, dôveru nemá. Nasleduje líder Republiky Milan Uhrík s 31 percentnou podporou, šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok s 30 percentnou podporou, päticu najdôveryhodnejších politikov uzatvára Branislav Gröhling s 26 percentnou podporou. Najmenej dôveryhodným politikom je podľa respodentov šéf Demokratov Jaroslav Naď, ktorému dôveruje 8 percent opýtaných.