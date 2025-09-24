Rozbroje v Remišovej Za ľudí: Vzbura na sneme a nesúhlas 19 členov, prekáža im zbližovanie s Matovičom

BRATISLAVA/TRENČÍN - Strana Za ľudí vstúpila do parlamentu ako koalícia s hnutím Slovensko, no napriek tomu sa snaží vystupovať ako samostatná entita. Jej niektorí členovia by chceli ešte väčšiu emancipáciu, no prekáža im spôsob, akým stranu vedie Veronika Remišová a zbližuje ju s matovičovcami.
O názorom spore v Remišovej strane informoval portál Aktuality.sk. Strana Za ľudí dokonca už v týchto dňoch zažila odchod jedného z nemenovaných straníkov a odpor vyjadrilo na jednom zo snemov už ďalších 19 z nich. Tí sa postavili proti tomu, aby stranu viedla naďalej Remišová.
Za ľudí si pritom za dobu svojej existencie od roku 2019 prešla už viacerými personálnymi zmenami. Preč sú časy, kedy ju zakladal bývalý prezident Andrej Kiska a preč sú časy, kedy sa v nej názorov angažovali Mária Kolíková či Juraj Šeliga. Teraz sme v režime, kedy ju na vlastnú päsť vedie čísto len exministerka Veronika Remišová.
Naoko pokojný snem
Prave v Trenčíne mala strana Za ľudí nedávno snem a z tlačovej správy sa mohlo javiť, že je všetko v najlepšom poriadku a členovia sa uzniesli naďalej na Remišovej vedení. Opak je pravdou. Idyla to vraj vôbec nebolaa značná časť členskej základne dokonca na protest zo snemu odišla. Aspoň tak to tvrdí zdroj Aktualít. Dôvodom má byť blízky vzťah Remišovej s predsedom hnutia Slovensko a expremiérom Igorom Matovičom.
Na sneme okrem schválenia Remišovej do vedenia vylúčili spoluprácu so Smerom-SSD, Hlasom-SD, SNS a Republikou. Niektoré zdroje však dokonca vážne narábajú s možnosťou, že by sa strana mohla rozpadnúť. Momentálne má strana menej ako 100 členov. Teraz hrozí odchod polovice týchto členov. Remišová na trenčianskom sneme kandidovala do funkcie predsedníčky proti bývalej poslankyni a niekdajšej štátnej tajomníčke rezortu kultúry Viere Leščákovej. "Ja som nešla kandidovať proti predsedníčke ako osobe, ja som išla kandidovať proti smeru, kam ťaháme stranu Za ľudí," vyjadrila sa Leščáková.
Leščáková nakoniec proti Remišovje prehrala s pomerom 19 ku 33 hlasom. "Išlo mi o to ukázať, že skoro 45 percent straníkov povedalo, že nechcú byť príveskom a prílepkom Igora Matoviča. Chcela som, aby sme to raz a navždy povedali. Bohužiaľ, to tak celá politická scéna chápe, že sme prílepkom hnutia Slovensko," posťažovala sa Leščáková.
Nespokojný anonym
Redakcii sa dokonca ozval aj nespokojný straník, ktorý nechcel byť menovaný. Podľa neho Remišová vedie stranu bližšie k matovičovcom. Aj preto na nich ľudia vraj často pozerajú "cez prsty". Z toho vraj vyplývajú aj problémy pre regionálnych politikov. Tým, že Leščáková prehrala súboj o predsesdníctvo strany sa veľmi reálne môže stať, že stranu opustí ďalšia masa ľudí.
Remišová napriek tomu všetkému odmietla, že by hlasovanie bolo akýmsi "referendom" o názorovom smerovaní strany. "Ja súťaž a diskusiu vítam. Pani Leščáková si myslela, že by sme mali vystúpiť z parlamentného klubu Slovensko-Za ľudí-KÚ. Ale my sme išli do volieb ako koalícia troch samostatných strán, museli sme dosiahnuť vyššie kvórum a súčasťou koaličnej zmluvy, ktorú odsúhlasili orgány strany, bolo, že budeme spoločne pôsobiť v jednom klube. A ja nie som človek, ktorý niečo podpíše a na druhý deň to zruší," reagovala šéfka Za ľudí Remišová.
Remišová okrem toho tvrdí, že nie sú vôbec izolovaní a má za sebou stretnutia s predstaviteľmi PS, KDH či s členmi mimoparlamentných Demokratov.