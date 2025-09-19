Jeden rezort, veľa hrdinov: V Inchebe sa konajú Dni ministerstva vnútra! Lákadlom sú aj Majstrovstvá Slovenska

BRATISLAVA - Hasenie požiarov, zlaňovanie, policajné šteniatka či práca zamestnancov ministerstva vnútra. To všetko ponúka Deň ministerstva vnútra, ktorý sa tento víkend, 19-20. septembra koná v bratislavskej Inchebe. Pre návštevníkov je pripravený bohatý sprievodný program, ako pre dospelých, tak aj pre deti.
Dni ministerstva vnútra sa konajú tento víkend v Inchebe za účasti všetkých zložiek ministerstva. Návštevníci, ktorí sa prídu pozrieť na výstavisko, sa zoznámia s detailnou prácou policajtov, kynológov, hasičov, horských záchranárov, vyšetrovateľmi, a mnohými ďalšími. K dispozícii bude aj technika príslušníkov ministerstva, a to ako súčasná, tak aj historická.
Deti aj dospelí sa budú môcť zoznámiť s technikou, ktorú zložky ministerstva vnútra využívajú pri svojej každodennej práci, a ktorá je potrebná na záchranu životov a majetku. Pripravené budú statické ukážky modernej a historickej hasičskej techniky, dronov, telových kamier, policajných vozidiel a motocyklov, pancierovej limuzíny úradu pre ochranu ústavných činiteľov, záchranárskeho vozidla Horskej záchrannej služby, mobilných chemických laboratórií civilnej ochrany, potápačského výstroja či pyrotechnického vybavenia.
„Dni ministerstva vnútra sú priestorom na to, aby sa verejnosť zblížila s prácou tých, ktorí denne nasadzujú vlastné životy a sú v teréne za každého počasia a podmienok. Zároveň je to príležitosť pre ocenenie a poďakovanie za ich náročnú a obetavú službu pre druhých,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Na programe budú rôzne preventívno-vzdelávacie aktivity, či už je zo požiarna prevencia, edukácia seniorov v oblasti ochrany pred podvodníkmi. Prezentovať sa budú informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktorých pracovníci budú poskytovať konzultácie aj priamo na mieste.
Oficiálne slávnostné dva dni začali o 15. hodine v piatok príhovorom ministra vnútra. Ako podotkol, ide o najväčší rezort na Slovensku, pričom s prácou zamestnancov sa ľudia stretávajú dennodenne. Patria sem hasiči, policajti, horskí záchranári a iní. "Naša práca nie je ľahká, ale má veľký zmysel. Pod našim rezortom pracuje pre Slovensko 36,5-tisíc odborníkov, z toho viac ako 19-tisíc policajtov, viac ako 4200 hasičov a 179 horských záchranárov. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zasahovali pri 32-tisíc udalostiach a na linke 150 prijali 143-tisíc volaní," zhrnul Šutaj Eštok. Ako dodal, podarilo sa im na ministerstve zastabilizovať situáciu v Policajnom zbore, pričom podporujú nábor nových kolegov.
Spolu s ministrom vnútra sa podujatia zúčastnila aj Policajná prezidentka Jana Maškarová, prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič, ale aj ďalší členovia vlády - napríklad minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Špeciálnym hosťom bol aj milionár Alexander Rozin mladší.
Lákadlom budú dynamické ukážky hasenia, hasičského športu, práce kynológov, hipológov, horských záchranárov a nasadenia vrtuľníka Leteckého útvaru MV SR s ostatnými zložkami. Návštevníci si budú môcť vyskúšať okuliare opitosti. Pre deti všetkých vekových kategórií bude pripravená detská zóna s množstvom zábavných aktivít, dopravné ihrisko, šteniatka z odboru kynológie, pre milovníkov koní sú pripravené ukážky z odboru hipológie, vláčik Dobrovoľného hasičského zboru, maskot Firáčik, možnosť vyskúšať si prácu príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a možnosť zasúťažiť si s elitnými športovcami.
Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru oboznámi verejnosť s prácou na mieste činu, s daktyloskopiou, kriminalistickou balistikou aj postupom pri náleze munície. Sekcia informatiky bude prezentovať projekt e-dokladov, Slovenský národný archív predstaví ukážky výroby starodávneho nechemického atramentu. Sekcia verejnej správy ponúkne možnosť oboznámiť sa s históriou slobodných volieb a ukážkami volebných urien.