Ide o hrozbu? Rezort vnútra odmieta tvrdenia Slovensko.Digital o elektronických dokladoch

Matej Neumann (Zdroj: Úrad vlády SR)
BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra SR odmieta tvrdenia združenia Slovensko.Digital o elektronických dokladoch. Sú bezpečné a riziko zneužitia údajov nehrozí. V reakcii na tvrdenia združenia o bezpečnostných rizikách digitálnych dokladov z hľadiska ochrany osobných údajov uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.
archívne video
„Občanov môžeme uistiť, že digitálne doklady sú bezpečné a nehrozí riziko zneužitia osobných údajov. Detailné vysvetlenie, v ktorom vyvrátime klamstvá Slovensko.Digital, poskytneme v piatok (19. 9.),“ avizoval hovorca. Združenie Slovensko.Digital vidí v súčasnom nastavení elektronických dokladov bezpečnostné riziko. Niektoré ich funkcie môžu byť podľa neho z hľadiska ochrany osobných údajov nebezpečné.