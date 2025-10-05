Šokujúca jeseň pre návštevníkov pôšt: Niektoré sa vyparili, iné pobočky skončia už čoskoro, pozrite si ZOZNAM!

BRATISLAVA - Príchod jesenných mesiacov nebude veľmi príjemnou záležitosťou pre tých, ktorí pravidelne trávia nejaký čas na pošte. Ich obľúbenú pobočku totiž už možno náhle uzavreli, alebo sa tak chystajú urobiť s príchodom novembra. Ktoré to budú?
Štátna Slovenská pošta o plánoch na centralizáciu s dôsledkom uzatvárania niektorých prevádzok informovala na svojom webe.
K transformácii podľa pošty prichádza pre zámer zjednodušenia fungovania a prispôsobenia sa novým trendom v správaní zákazníkov. Súčasťou zmien je tak optimalizácia hustej siete pobočiek v okresných mestách. Výnimkami tak rozhodne nie je niekoľko pobočiek v Bratislave, ale ani v Spišskej Novej Vsi či v Kysuckom Novom Meste.
Uzatvárajú v dvoch vlnách
Uzatvárajú v dvoch vlnách
Dokopy tak ide o viac ako 20 uzavretých pobočiek. Prvá vlna 1. októbra 2025 sa už odohrala a týkala sa takých miest ako pošty v Bardejovských Kúpeľoch, Detve, Kysuckom Novom Meste, Martine, Myjave, Nových Zámkoch či Poprade.
Druhá vlna bude 1. novembra 2025. O niektoré pobočky vtedy prídu pošty v Bardejove, Banskej Bystrici, Hlohovci, Kežmarku alebo v Rožňave.
Niektoré pobočky ešte nemajú presne stanovený dátum ukončenia prevádzky, aj keď je plánovaný.
Pošta uzávierky vysvetľuje aj tak, že podľa ich názoru stále viac ľudí využíva digitálne formy komunikácie, online služby či alternatívne výdajné miesta ako BalíkoBOXy a PoštaPOINTy. "O BalíkoBOXy, samoobslužné terminály, ktoré fungujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, je čoraz väčší záujem. Ich počet sa preto čoskoro zvýši," vysvetľuje Slovenská pošta.
Niektoré veci sa nemenia
Doručovanie poštovými doručovateľmi podľa pošty zostáva bez zmeny. "Okrem zásielok a tlačovín na dennej báze doručujú aj dôchodky, je možné u nich zaplatiť poštové poukazy, zo zdravotných dôvodov požiadať aj o výplatu poštového poukazu a tiež podať prostredníctvom nich aj zásielku. Doručovatelia sú vybavovaní multifunkčným mobilným zariadením, ktoré v sebe integruje funkcie mobilného telefónu, skenera a platobného terminálu. Zákazník sa teda môže kedykoľvek spojiť so svojim doručovateľom a požiadať ho napríklad o doručenie dôchodku v iný termín, resp. o inú službu, alebo môže dobierku zaplatiť okrem hotovosti aj platobnou kartou," prisľúbila pošta.