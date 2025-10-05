Nedeľa5. október 2025, meniny má Viera, zajtra Natália

Šokujúca jeseň pre návštevníkov pôšt: Niektoré sa vyparili, iné pobočky skončia už čoskoro, pozrite si ZOZNAM!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík, DPA)
BRATISLAVA - Príchod jesenných mesiacov nebude veľmi príjemnou záležitosťou pre tých, ktorí pravidelne trávia nejaký čas na pošte. Ich obľúbenú pobočku totiž už možno náhle uzavreli, alebo sa tak chystajú urobiť s príchodom novembra. Ktoré to budú?

Štátna Slovenská pošta o plánoch na centralizáciu s dôsledkom uzatvárania niektorých prevádzok informovala na svojom webe.

K transformácii podľa pošty prichádza pre zámer zjednodušenia fungovania a prispôsobenia sa novým trendom v správaní zákazníkov. Súčasťou zmien je tak optimalizácia hustej siete pobočiek v okresných mestách. Výnimkami tak rozhodne nie je niekoľko pobočiek v Bratislave, ale ani v Spišskej Novej Vsi či v Kysuckom Novom Meste.

Všetky pobočky, ktoré prešli alebo prejdú uzávierkou (a ich náhradami) nájdete v galérii nižšie:

Galéria: Pobočky pošty, ktoré uzavreli/budú uzavreté

Uzatvárajú v dvoch vlnách

Dokopy tak ide o viac ako 20 uzavretých pobočiek. Prvá vlna 1. októbra 2025 sa už odohrala a týkala sa takých miest ako pošty v Bardejovských Kúpeľoch, Detve, Kysuckom Novom Meste, Martine, Myjave, Nových Zámkoch či Poprade. 

Druhá vlna bude 1. novembra 2025. O niektoré pobočky vtedy prídu pošty v Bardejove, Banskej Bystrici, Hlohovci, Kežmarku alebo v Rožňave.

Niektoré pobočky ešte nemajú presne stanovený dátum ukončenia prevádzky, aj keď je plánovaný.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto  (Zdroj: SITA/Marko Erd)

Pošta uzávierky vysvetľuje aj tak, že podľa ich názoru stále viac ľudí využíva digitálne formy komunikácie, online služby či alternatívne výdajné miesta ako BalíkoBOXy a PoštaPOINTy. "O BalíkoBOXy, samoobslužné terminály, ktoré fungujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, je čoraz väčší záujem. Ich počet sa preto čoskoro zvýši," vysvetľuje Slovenská pošta.

Niektoré veci sa nemenia

Doručovanie poštovými doručovateľmi podľa pošty zostáva bez zmeny. "Okrem zásielok a tlačovín na dennej báze doručujú aj dôchodky, je možné u nich zaplatiť poštové poukazy, zo zdravotných dôvodov požiadať aj o výplatu poštového poukazu a tiež podať prostredníctvom nich aj zásielku. Doručovatelia sú vybavovaní multifunkčným mobilným zariadením, ktoré v sebe integruje funkcie mobilného telefónu, skenera a platobného terminálu. Zákazník sa teda môže kedykoľvek spojiť so svojim doručovateľom a požiadať ho napríklad o doručenie dôchodku v iný termín, resp. o inú službu, alebo môže dobierku zaplatiť okrem hotovosti aj platobnou kartou," prisľúbila pošta.

Ďalšie zo Zoznamu