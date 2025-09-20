Výročie oslobodenia Kalinova bolo v duchu úcty k hrdinom a poučenia z dejín

KALINOV - Mier, sloboda, úcta k hrdinom a poučenie z histórie. V tomto duchu sa sobotu v Kalinove v okrese Medzilaborce niesli oslavy 81. výročia oslobodenia tejto prvej obce na území bývalého Československa a 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Toto pietne podujatie je symbolom vďaky osloboditeľom a zároveň výzvou, aby sme ich odkaz odovzdávali mladším generáciám, informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.
„Hrôzy druhej svetovej vojny sú na našom území potokmi sĺz, riekami krvi, pamätníkmi hrdinov a v mnohých rodinách aj spomienkami na ľudské osudy starých rodičov a prarodičov. Na to nikdy nesmieme zabudnúť. A stále musíme myslieť na to, ako prenechať odkaz silného presvedčenia za život v mieri, za život v slobode, za život odsudzujúci fašizmus, antisemitizmus a xenofóbiu mladším generáciám,“ uviedol splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
archívne video
Rezort vnútra pripomína, že Kalinov oslobodili sovietske vojská 21. septembra 1944, pričom obec sa stala symbolom začiatku oslobodzovania celého Československa. Niekoľko dní trvajúce intenzívne boje v širšom okolí si vyžiadali takmer tisíc padlých vojakov oboch bojujúcich armád. Boje v okolí Kalinova neustali ani po jeho oslobodení a spôsobili aj takmer úplné zničenie domov a infraštruktúry v obci. Vyžiadali si tiež životy viacerých obyvateľov. Boje druhej svetovej vojny v obci pripomína Pamätník osloboditeľom a v Kalinovskom sedle sa nachádza ďalší pamätník.
Úcta k padlým
Kaliňák poukázal na to, že počet padlých vojakov pre okres Medzilaborce, ktorého súčasťou je aj obec Kalinov, je viac ako 20 000. Svedkom obetí, ktoré si zaslúžia úctu, sú vojnové hroby. „Tento odkaz má pre nás nesmierny význam aj dnes, keď sa v Európe opäť ozývajú hlasy nenávisti, netolerancie a agresivity. Aj preto musíme zostať ostražití a pevne stáť na strane hodnôt mieru, solidarity a demokracie,“ dodal Kaliňák.