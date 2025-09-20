Sobota20. september 2025, meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš

Premiér obviňuje Šimečkovú mamu z podvodu: Ani najväčšie prasce by to neurobili, odkazuje šéf PS! Žilinka reaguje

Ilustračný obrázok Aktualizované Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/PH © Zoznam/PH

BRATISLAVA - Rozklad verejných financií? Premiér Robert Fico spolu s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom v sobotu dopoludnia predstúpili pred médiá a predstavili, podľa ich slov, vážne zistenia o rodine predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Podľa ich slov mala matka Šimečku získať na dotáciách viac, ako 130-tisíc eur podvodom.

Aktualizované 15:40 Premiér Robert Fico (Smer-SD) útočí na moju rodinu, pretože je v koncoch. Má strach z reakcie ľudí na konsolidáciu - ožobračovanie. Predseda opozičného parlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka to uviedol na sobotnej tlačovej besede v reakcii na Ficove tvrdenia o tom, že Šimečkova mama mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Šimečka označil Ficove vyjadrenia za nechutné útočenie na jeho rodinu.

„Človek, ktorý tu celý svoj život žije z našich peňazí, z našich daní, ktorý zruinoval Slovensko. On si dovoľuje hovoriť o mojej rodine, že sú príživníci, že sú podvodníci,“ bránil sa Šimečka. V tejto súvislosti podotkol, že Ficova vláda ide konsolidáciou uvrhnúť Slovákov do chudoby. Šimečka dodal, že Fico poštval všetkých proti sebe. Vláda podľa neho zradila napríklad odborárov či hasičov. S otázkou, či jeho mama duplikovala faktúry odkázal na tých, ktorí to majú na starosti. Šimečka zároveň vyjadril kritiku slovenskej vláde za to, že mlčí o tom, že ruské drony narušili vzdušný priestor Estónska a namiesto toho rieši jeho mamu. „Okrem toho, že Slovensku hrozí chudoba, recesia, drahota, tak zároveň aj čelíme jednej z najväčších bezpečnostných kríz v rámci Severoatlantickej aliancie od konca studenej vojny,“ dodal.

Aktualizované 15:05 Štátne orgány majú pri podozrení na spáchanie trestného činu povinnosť bezodkladne o tom informovať orgány činné v trestnom konaní. Medzi možné formy oznámenia však nepatrí tlačová beseda. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, ktorý sa vyjadril k vyhláseniam predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na sobotňajšom tlačovom brífingu, na ktorom premiér obvinil matku predsedu PS Michala Šimečku zo subvenčného podvodu.

„Štátne orgány musia vedieť, že majú bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti, nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. A to jednou z foriem oznámenia, uvedených v trestnom poriadku. Medzi takéto podania ale tlačová beseda nepatrí,“ zdôraznil Žilinka. Uistil, že prokuratúra si je vedomá svojich zákonných povinností, zároveň pripomenul, že úloha odhaľovať a vyšetrovať trestné činy je zákonnou úlohou polície.

Ako sa rodina lídra opozície podieľala na rozklade verejných financií v rokoch 2020-2023

Premiér spolu s ministrom zvolali tlačovú konferenciu ešte v piatok večer. Témou bolo "Ako sa rodina lídra opozície podieľala na rozklade verejných financií v rokoch 2020-2023. Kapitola č. 1." Podľa Fica ide o prvú kapitolu, ktorá sa venovala len jednému prípadu, v ktorom figurovala matka Michala Šimečku Marta Šimečková. Ďalšie prípady majú prísť na pretras až neskôr.

VIDEO Tlačová konferencia Roberta Fica, Borisa Suska a Erika Kaliňáka na tému: Ako sa rodina lídra opozície podieľala na rozklade verejných financií

Tlačová konferencia Roberta Fica, Borisa Suska a Erika Kaliňáka na tému: Ako sa rodina lídra opozície podieľala na rozklade verejných financií (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa premiéra si občianske zrduženie Projekt Fórum, ktorého štatutárom je práve Marta Šimečková, žiadalo o dotácie na projekt "Stredoeurópske Fórum" podvodom. Obvinil ju pritom, že dotácie vo výške 130-tisíc eur získalo združenie vďaka viacerým klamstvám. Ako prremiér uviedol, z Fondu na podporu umenia si mala v roku 2021 žiadať o dotáciu vo výške 30-tisíc eur, z ministerstva spravodlivosti takmer 50-tisíc eur a z rezortu kultúry ďalších 50-tisíc eur. Poukazoval pritom na čestné prehlásenie v žiadosti na ministerstve spravodlivosti, že nežiadala peniaze na tento projekt od iného subjektu. Formuláciu v žiadosti pritom Fico zvýraznil.  

Okrem toho obvinil Šimečkovú, ako aj Silviu Pukovú z občianskeho združenia, že si z daných peňazí väčšinu vyúčtovali do vlastného vrecka. Podľa predsedu vlády to má byť ať 87 500 eur. Marta Šimečková mala podľa jeho slov zavádzať pri čestných vyhláseniach o prijatí dotačných zdrojov a rovnako i pri vykazovaní výdavkov, keď malo prichádzať k duplicitnému až triplicitnému preplácaniu faktúr.

Premiér obviňuje Šimečkovú mamu
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Trestné oznámenie podávať, žiada vrátenie peňazí

“Nebudem dávať žiadne trestné oznámenia, ale je to subvenčný podvod ako hrom,” povedal premiér s tým, že budú žiadať vrátiť spomínané dotácie. „Budeme žiadať vrátenie peňazí, budem príslušné ministerstvá vyzývať k tomu, aby peniaze vymáhali,“ zdôraznil a naznačil zároveň, že väčšina prijatých dotačných prostriedkov ostala príjmom zástupcov OZ, rovnako prostredníctvom zverejnených faktúr poukazoval i na prepojenie so subjektmi, za ktorými sú predstavitelia PS.

Premiér očakáva, že bude obviňovaný z útokov na rodinu politického oponenta, tento úmysel však odmietol. „Ja útočím na to, že jeho rodina sa správa podvodne,“ poznamenal. Tvrdenia premiéra verifikovali aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) či štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Tibor Bernaťák. Vyzvali médiá, aby sa téme nevyhýbali, Susko zároveň vyzval predsedu PS, aby vyvodil z prípadu politickú zodpovednosť. V sobotu popoludní sa má k téme vyjadriť PS, na 14:30 ohlásili tlačovú konferenciu. Správu budeme aktualizovať o ich reakciu. 

Viac o téme: Robert FicoMarta ŠimečkováMichal ŠimečkaErik KaliňákBoris Susko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Splnomocnenec vlády pre územnú
Výročie oslobodenia Kalinova bolo v duchu úcty k hrdinom a poučenia z dejín
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

20. ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov
20. ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov
Správy
Historický sprievod mestom pri príležitosti 320. výročia zvolenia Františka II. Rákociho za vodcu konfederácie
Historický sprievod mestom pri príležitosti 320. výročia zvolenia Františka II. Rákociho za vodcu konfederácie
Správy
Tlačová beseda Progresívneho Slovenska
Tlačová beseda Progresívneho Slovenska
Správy

Domáce správy

Smutná správa! Vo veku
Smutná správa! Vo veku 73 rokov zomrel známy vinár
Domáce
undefined
Vodiči, pozor: Pre cyklistické preteky bude obmedzená doprava v okresoch Púchov a Ilava
Domáce
Brutálne ho zbili, následne
Brutálne ho zbili, následne zomrel v nemocnici: V desivom prípade v Zlatých Moravciach už obvinili konkrétnu osobu
Domáce
V nedeľu uzavrú cesty v okresoch Púchov a Ilava: Cyklistické preteky Okolo Slovenska spôsobia veľké obmedzenia
V nedeľu uzavrú cesty v okresoch Púchov a Ilava: Cyklistické preteky Okolo Slovenska spôsobia veľké obmedzenia
Ilava

Zahraničné

Na diaľnici sa nachádzalo
Na diaľnici sa nachádzalo asi 1500 ľudí! Holandská polícia zasahovala na protiimigračnom proteste
Zahraničné
Dohoda s Parížom zrejme
Dohoda s Parížom zrejme nepomohla: Do Británie prišlo za deň člnmi vyše tisíc migrantov
Zahraničné
Nový nález: V Peru
Nový nález: V Peru našli 12 miliónov rokov starú fosíliu ryby z čeľade sviňuchovitých
Zahraničné
Boje pokračujú! Izraelská ofenzíva
Boje pokračujú! Izraelská ofenzíva v Gaze si vyžiadala ďalších najmenej 31 obetí
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Belohorcová s manželom
Manželstvo Belohorcovej a Hájka v TROSKÁCH: Na ostrove sa šepká o rozvode
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Jude Law
Dcéra (24) hviezdneho Juda Lawa hanbu nepozná: Všetkým ukazovala bradavky!
Zahraniční prominenti
Vladimír Menšík
Syn Vladimíra Menšíka akoby otcovi z oka vypadol: Toto mu po ňom najviac CHÝBA!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Syn (28) Ivety Bartošovej
Syn (28) Ivety Bartošovej ukázal NOVÚ PRIATEĽKU: Zbalil potetovanú krásku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Krava prekvapila turistov na
Turisti zažili šok na bobovej dráhe: VIDEO Do cesty sa im postavila NEČAKANÁ živá prekážka!
Zaujímavosti
Patríte k pomalším vodičom?
Patríte k pomalším vodičom? Neuveriteľné, ale pravdivé: Pomalá jazda vám môže spôsobiť viac problémov, než si myslíte!
Zaujímavosti
Sedem divov sveta: Fascinujúce
Sedem divov sveta: Fascinujúce stavby, z ktorých sa zachovala len jedna jediná
dromedar.sk
FOTO Žena skončila s bolesťou
Žena skončila s bolesťou brucha v nemocnici: Lekári neverili vlastným očiam, keď uvideli CT! TOTO mala v sebe 30 rokov?
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce

Ekonomika

Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)
Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Finančná správa ruší a presúva pobočky daňových úradov: Ktorých miest sa zmena týka?
Finančná správa ruší a presúva pobočky daňových úradov: Ktorých miest sa zmena týka?
Ráž avizuje hektickú jeseň: Môžeme sa tešiť na nové diaľnice, železnice či letecké linky! (foto)
Ráž avizuje hektickú jeseň: Môžeme sa tešiť na nové diaľnice, železnice či letecké linky! (foto)

Šport

FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
Ženský futbal
Horúca aktualita ohľadom ZOH 2026: Rozhodlo sa o osude športovcov Ruska a Bieloruska
Horúca aktualita ohľadom ZOH 2026: Rozhodlo sa o osude športovcov Ruska a Bieloruska
ZOH Miláno Cortina 2026
Šok na MS v atletike: Nezvládnutý moment rozhodol o obrovskej senzácii
Šok na MS v atletike: Nezvládnutý moment rozhodol o obrovskej senzácii
MS v atletike
VIDEO David Strelec udrel ako blesk: Tréner vysvetlil to, čo zaujímalo všetkých fanúšikov
VIDEO David Strelec udrel ako blesk: Tréner vysvetlil to, čo zaujímalo všetkých fanúšikov
Slováci v zahraničí

Auto-moto

Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky

Kariéra a motivácia

10 pracovných trendov zo sveta, ktoré môžu zmeniť aj vašu kariéru
10 pracovných trendov zo sveta, ktoré môžu zmeniť aj vašu kariéru
Prostredie práce
Pasívny príjem: Mýtus alebo realita?
Pasívny príjem: Mýtus alebo realita?
Rady, tipy a triky
Dnes hľadáme v práci lídra, nielen autoritu
Dnes hľadáme v práci lídra, nielen autoritu
Pre zamestnávateľov
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Koľko soli na 1 kg kapusty pri nakladaní pridať? Poznáme odpoveď
Koľko soli na 1 kg kapusty pri nakladaní pridať? Poznáme odpoveď
Rady a tipy
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Rady a tipy

Technológie

Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Vesmír
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Armádne technológie
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Veda a výskum
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Armádne technológie

Bývanie

Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax

Pre kutilov

Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Stavebný materiál
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Umenie vedieť odísť: Toto sú 4 signály, že je lepšie vzťah zanechať a začať niečo nové
Partnerské vzťahy
Umenie vedieť odísť: Toto sú 4 signály, že je lepšie vzťah zanechať a začať niečo nové
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
undefined
Zahraničné
Čo všetko vieme o piatkových preletoch ruských stíhačiek Estónskom a Poľskom? Aliancia v pohotovosti a ochrana neba!
Brutálne ho zbili, následne
Domáce
Brutálne ho zbili, následne zomrel v nemocnici: V desivom prípade v Zlatých Moravciach už obvinili konkrétnu osobu
Premiér obviňuje Šimečkovú mamu
Domáce
Premiér obviňuje Šimečkovú mamu z podvodu: Ani najväčšie prasce by to neurobili, odkazuje šéf PS! Žilinka reaguje
Motorkár v Prešove zrazil
Domáce
Motorkár v Prešove zrazil malé dievča na bicykli: Záchranári ho museli odviezť do nemocnice!

Ďalšie zo Zoznamu