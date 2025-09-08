Pri doplňujúcich komunálnych voľbách neevidovali technické problémy, tvrdí Kaliňák

BRATISLAVA - Sobotňajšie (6. 9.) doplňujúce komunálne voľby boli zvládnuté. Nezaznamenali sa pri nich žiadne technické ani organizačné problémy. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Michal Kaliňák po pondelkovom stretnutí s členmi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.
„Samosprávy v tandeme so štátom úspešne zvládli sobotňajšie doplňujúce voľby, pri ktorých neevidujeme žiadne technické ani organizačné problémy. O rok nás čakajú riadne komunálne voľby aj voľby do orgánov samosprávnych krajov. Dovtedy musíme opraviť legislatívnu úpravu tzv. nefunkčnej obce, pretože zákon je v tomto nedostatočný, čo potvrdilo aj 11 samospráv, kde nikto nekandidoval za starostov ani poslancov,“ skonštatoval.
Na pondelkovom stretnutí sa preto riešili aj nový prístup k tzv. nefunkčným obciam či legislatíva k voľbám. „Pozorne som si vypočul názory na oddelenie komunálnych volieb od župných, ale aj názory na predĺženie funkčného obdobia samospráv. Diskutovali sme aj o zmenách v zákone o politických stranách a zákone o financovaní strán, s ktorými v krátkej dobe prídeme na vládu aj do parlamentu,“ doplnil Kaliňák. Informoval tiež o okrúhlych stoloch k tejto téme, ktoré pripravuje rezort vnútra v spolupráci s Parlamentným inštitútom Národnej rady SR.
V sobotu sa v 33 mestách a obciach konali doplňujúce komunálne voľby. Voliči si vyberali spolu 13 starostov, 21 poslancov obecného zastupiteľstva a dvoch poslancov mestského zastupiteľstva.