Kontroverzný projekt nemocnice Vajnory: Šaško deklaruje, že starostovia majú informácie o výstavbe

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) deklaruje, že bratislavskí starostovia majú informácie o výstavbe nemocnice vo Vajnoroch. S viacerými sa už k téme národnej nemocnice stretol. Reagoval tak na kritiku starostu Rače Michala Drotována.
„Od zverejnenia ‚vizualizácií‘ ubehlo už niekoľko mesiacov a žiadne relevantné informácie k projektu nemocnica Vajnory odvtedy neboli zverejnené - menšia časť tohto projektu sa nachádza aj v katastri Rače. Nezostáva nám aktuálne nič iné, iba sledovať stav na stavenisku,“ uviedol Drotován. Žiada vládu, ministerstvo zdravotníctva a rezort obrany, aby zverejnili projekt, informáciu o povoľovacom procese aj harmonogram výstavby a financovania.
Šaško starostovi Rače odkázal, že si určite na neho vie získať kontakt a rád sa s ním k téme výstavby stretne. Priblížil, že plán bratislavského zdravotníctva aj medicínsky plán sú pripravené. Medicínsky plán je podľa neho v utajenom režime preto, lebo obsahuje údaje, ktoré nie je vhodné, aby boli predmetom diskusie. Medicínsky plán podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) sprístupnili odborníkom, ktorí ho vyhodnotili pre Bratislavu ako veľmi dobrý. „My sme kládli veľký dôraz na to, čo považujem za najväčší problém pre občanov SR, a to je urgentná dostupnosť,“ poznamenal.
V prípade novej nemocnice sa podľa Kaliňáka riešila budova a technické záležitosti. Deklaroval, že so starostami mestských častí Bratislavy budú debatovať a majú záujem, aby hlavné mesto z nemocnice profitovalo. Zároveň rozumie, že výstavba nemocnice zmení rozvojové plány územia v budúcnosti.
Nová vojenská nemocnica má stáť do volieb 2027
Šéf rezortu obrany zároveň reagoval na vyjadrenie Drotována, že sa na pozemku nemôže fotiť. Niektoré zariadenia, ktoré sú ešte na území výstavby nemocnice, sú v prísnom režime utajenia, vysvetlil. Priestor je podľa Kaliňáka vojenský. „On svoj charakter tak skoro nezmení, až v čase, keď tá nemocnica bude plus-mínus hotová. Dokiaľ nepresťahujeme jednotlivé vojenské zariadenia odtiaľ, dovtedy to obmedzenie tam bude,“ priblížil.
Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má stáť na pozemku ministerstva obrany. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Začať stavať chcú ešte tento rok. Minister zdravotníctva deklaruje, že hrubá stavba nemocnice bude stáť do parlamentných volieb v roku 2027.