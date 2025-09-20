Oľha vidí v podnete SaS politickú snahu zasiahnuť do Fondu na podporu umenia

BRATISLAVA – Aktuálny podnet opozičnej strany SaS na možné porušenie zákona zo strany Fondu na podporu umenia (FPU) je výsledkom pretrvávajúcej snahy o dehonestáciu až kriminalizáciu činnosti Rady FPU. Naznačil to predseda Rady fondu Matúš Oľha, ktorý v podnete vníma i prepojenie opozície s časťou kultúrnych aktivistov, snažiacich sa o politizáciu témy.
Motívom kritiky voči krokom fondu je podľa Oľhu to, že nové zásady a priority podpornej činnosti nevyhovujú časti kultúrnej obce, ktorá z predchádzajúcich zásad profitovala na úkor ostatných.
Podpora sa teraz zameriava na tvorbu, nie politiku
„Nová štruktúra podpory zdôrazňuje tvorbu a nie široko a vágne definované ciele, na základe ktorých dostávali vysoké a pravidelné dotácie kultúrne centrá a subjekty, ktoré mali s kultúrou len málo spoločné a ich hlavným cieľom bola politická aktivita, nahrávajúca body súčasnej opozícii,“ uviedol. „Takto vnímam aj snahu kriminalizovať činnosť fondu v aktuálnom podnete,“ zdôraznil.
Upozornil ďalej, že otázku prijatia krátkodobých a strednodobých cieľov ovplyvnil nátlak, ktorému novozložená rada a nominanti ministerky kultúry čelili zo strany platformy Otvorená kultúra, úzko spolupracujúcej s predchádzajúcim vedením FPU. „To znemožnilo včasné prijatie štatútu, ktorého schvaľovanie sa naťahovalo štyri mesiace, tam bol aj zámer publikovať krátkodobo, strednodobé i dlhodobé ciele v stanovenom termíne,“ argumentoval predseda Rady FPU.
SaS podala podnet na prokuratúru pre porušenie zákona
Strana SaS podala podnet na Generálnu prokuratúru SR s podozrením na porušenie zákona zo strany FPU. Liberáli poukazujú na to, že sa nečinnosťou fondu a nezrealizovaním interných smerníc nenaplnil právny základ pre rozhodovanie, a tým je aj aktuálne schválená štruktúra podpory v rozpore so zákonom i štatútom fondu. Poukazujú konkrétne na neprijatie krátkodobých ani strednodobých cieľov v stanovenom termíne.
Zásady a priority podpornej činnosti FPU na rok 2026 schválila rada fondu v stredu (17. 9.). Už predtým túto štruktúru kritizovali zástupcovia kultúrnej i akademickej obce a aj samosprávy. V novej schéme vidia ohrozenia regionálnej kultúry a zníženie dostupnosti kultúry pre verejnosť.
Nové pravidlá majú narovnať predchádzajúce deformácie
Predseda Rady FPU Matúš Oľha však v reakcii zdôraznil, že zásady podpornej činnosti na rok 2026 sa týkajú všetkých oblastí umenia. Nové pravidlá majú podľa neho narovnať deformácie, ktoré vytvárala predchádzajúca štruktúra podpornej činnosti.