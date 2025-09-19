V roku 2024 Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek zriadil a prevádzkuje špecializovanú nemocnicu v odbore hematológia a transfuziológia, riadne licencovanú Ministerstvom zdravotníctva SR. SRPKB doteraz imunomodulačnú liečbu pupočníkovou krvou vo svojej nemocnici neposkytoval. Zvažuje však poskytovanie imunomodulačnej liečby v Bratislave. V súčasnosti túto liečbu na Slovensku poskytuje iba Nemocnica v Malackách.
Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (SRPKB) bol v roku 1996 založený ako nezisková organizácia, ktorá získala licenciu tkanivového zariadenia a zriadila register darcovských transplantátov pupočníkovej krvi. Od roku 2001 je členom WMDA a prispieva do medzinárodnej výmeny transplantátov po celom svete.
V roku 2024 SRPKB zriadil a prevádzkuje aj špecializovanú nemocnicu v odbore hematológia a transfuziológia, riadne licencovanú Ministerstvom zdravotníctva SR.
SRPKB doteraz imunomodulačnú liečbu pupočníkovou krvou vo svojej nemocnici neposkytoval. Zvažuje však poskytovanie imunomodulačnej liečby v Bratislave. Túto liečbu v súčasnosti na Slovensku poskytuje iba nemocnica v Malackách.
V rokoch 2021 až 2023 v uvedených priestoroch poskytoval imunomodulačnú liečbu pupočníkovou krvou slovenský poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Išlo prevažne o zahraničných pacientov, ktorým liečbu sprostredkovala medicínska agentúra CBC Health A.G.
SRPKB vydal tomuto poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti jednotky pupočníkovej krvi od dobrovoľných darkýň na liečbu niekoľko desiatok pacientov.
Následne, po skončení proticovidových opatrení v roku 2023 tento poskytovateľ liečbu ukončil,priestory prevzal SRPKB a požiadal o vydanie licencie na špecializovanú nemocnicu. Tá mu bola udelená v roku 2024.
SRPKB plánuje vytvoriť školiace pracovisko nielen pre slovenských, ale aj zahraničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V poslednom roku výrazne stúpol záujem slovenských lekárov o túto liečbu. Veríme, že mnohí z nich by mohli po zaškolení a nenáročnom dovybavovaní svojich pracovísk, túto liečbu vykonávať samy. Pravdepodobne od januára 2026 bude táto služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti otvorená. SRPKB podporuje využívanie pupočníkovej krvi nielen na transplantáciu krvotvorných buniek, ale aj na imunomodulačnú liečbu, pretože od roku 2012 pribúdajú nové a nové dôkazy o účinnosti tejto liečby a počet diagnóz, pri ktorých má pupočníková krv pozitívny účinok pribúda. Napríklad štúdia zverejnená na konci roka 2024 ukázala výrazný pozitívny účinok liečby pupočníkovou krvou pri post-covidovom únavovom syndróme.
Vyzývame aj menších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby sa do nášho programu prihlásili. Odborníci s ktorými SRPKB spolupracuje, budú pripravení Vám pomôcť. Darkyne darujú pupočníkovú krv, ktorá inak skončí v odpade, aby niekomu inému pomohla. SRPKB môže zabezpečiť, aby pupočníková krv neskončila ako biologický odpad, ale liečbu musia poskytnúť lekári.
Imunomodulačná liečba pupočníkovou krvou je tzv. účastná liečba (compassionate treatment). Účastná liečba sa snaží pacientom pomôcť, na rozdiel od experimentálnej liečby, ktorá sa snaží overiť účinnosť liečby (napr. klinická štúdia).
Účastná liečba by mala spĺňať nasledovné kritéria:
1. Musia byť overené jej riziká. Všetky klinické štúdie podania pupočníkovej krvi potvrdili jej bezpečnosť.
2. Nesmie nahrádzať štandardnú liečbu. Podanie pupočníkovej krvi nebráni pacientovi v štandardnej liečbe.
3. Musí byť podporená vedeckými dôkazmi, ktoré aspoň naznačujú liečebný účinok účastnej liečby. Účinok podania pupočníkovej krvi pri viacerých chorobách bol alebo dokázaný alebo aspoň významne naznačený.