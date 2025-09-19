Stálo mu to za to? Väzeň vyfasoval ďalších 15 rokov k svojmu dlhému trestu, na dozorcov vyšplechol odporné výkaly!

COLUMBIA - Prípad, ktorý vzbudil veľkú pozornosť sa odohral za mrežami väznice v Južnej Karolíne. 35-ročný Donald Harper Jr. si v base odpykáva dlhý trest za vraždu z roku 2015, pričom mu vtedy "odklepli" 24-ročný trest za mrežami. Ten by mal už o 14 rokov odsedený, no spravil niečo, čo mu ešte priťažilo a von tak skoro nevyjde.
Na prípad upozornil web KCRG spadajúci pod americkú televíziu ABC. Harper sa dopustil závažného a bizarného priestupku voči dozorcom, ktorí celý prípad nahlásili. Harper sa tak pripravil o ďalšie roky na slobode, keďže mu k už existujúcemu 24-ročnému trestu pripísali ešte 15 rokov navyše. A čoho sa dopustil?
Harper zaútočil na dozorcov pomerne nechutným spôsobom
V nápravnom zariadení totiž nastala situácia, kedy mal Harper na dosah pohár s výkalmi, presnejšie s hnačkou. Ten sa rozhodol vyšplechnúť na jedného z dozorcov. Harper sa neskôr pred sudcom priznal k poliatiu dozorcu telesnými tekutinami. Ten mu k trestnu pridal už spomínaných 15 rokov. Harper si tak ešte dlho posedí za mrežami.
K incidentu došlo tak, že večer v sobotu 11. januára 2025 dozorca väznice roznášal jedlo väzňom k Harperovej izbe vo väznici McCormick. Keď dôstojník podával Harperovi večeru, Harper mu hodil pohár hnačky priamo do tváre. Policajta výkaly zasiahli do očí a úst, takže potreboval okamžité lekárske ošetrenie a neustále sledovanie prípadných infekčných chorôb.
Za čo vlastne Harper za mrežami sedí? V roku 2015 Harper bol odsúdený za vraždu inštruktora Benedict College v Columbii v Južnej Karolíne, ktorého vtedy zastrelil. Za tento zločin bol odsúdený na 24 rokov väzenia. Pred priznaním viny počas tohto týždňa sa predpokladalo, že Harper bude prepustený z väzenia v roku 2036. Tento čas sa zrejme predĺži do roku 2051.