Deti zo škôlky pri Trnave skončili v nemocnici: Náhla nevolnosť a zvracanie! Prípad už riešia hygienici

HORNÉ OREŠANY – Bežný deň v škôlke sa zmenil na drámu. Deti navštevujúce zariadenie v obci Horné Orešany museli byť po stredajšom obede hospitalizované s neznámou nevoľnosťou.
Po obede šli deti spať, keď sa zobudili, viacero z nich začalo zvracať, prejavovať sa u nich začala otrava, viaceré museli byť prevezené do nemocnice. Informoval o tom portál tvnoviny.sk
Prvé podozrenie padlo na obed, ktoré deti v ten deň v škôlke skonzumovali. Rovnaké jedlo mali však aj žiaci základnej školy a tým nebolo nič. Kuchyňa je zmodernizovaná, vymieňali ju len pred rokom.
Škôlkarov s ťažkosťami museli najskôr previesť na pohotovosť do Trnavy. Odtiaľ ich rozviezli do dvoch nemocníc. Niektoré pustili do domáceho ošetrenia. Celkovo navštevuje škôlku 54 detí a podľa informácií portálu by už mali byť v poriadku.
Škôlku zavreli a dezinfikovali. „Vedenie školy oznamuje rodičom žiakov, že dňa 19. 9. 2025 bude na odporúčanie epidemiologického oddelenia z preventívnych dôvodov zatvorená školská jedáleň, čiže riaditeľka základnej školy so súhlasom zriaďovateľa udeľuje na tento deň riaditeľské voľno. Vyučovanie v základnej škole bude obnovené v pondelok, 22. 9. 2025,“ uviedla škola.
Situácia v materskej škole spojená s nevoľnosťami a zvracaním detí je podľa ich slov v riešení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave i oddelenia epidemiológie. Čaká sa na výsledky odobratých vzoriek, keď bude zistená príčina ochorenia, rodičia detí i žiakov budú informovaní prostredníctvom EduPage.