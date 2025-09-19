Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

Vodiči, pozor: Viaceré úseky ciest v okresoch Dunajská Streda a Galanta budú uzavreté

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

DUNAJSKÁ STREDA - Viaceré úseky ciest v okresoch Dunajská Streda a Galanta budú v sobotu (20. 9.) v čase medzi 15.00 a 17.30 h uzavreté. Dôvodom sú medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

V okrese Dunajská Streda musia vodiči rátať s obmedzeniami na ceste tretej triedy číslo 1452 v obci Okoč zo smeru od obce Sokolce v okrese Komárno. Následne pôjdu cestou druhej triedy číslo 561 cez obec Okoč smerom na obec Topoľníky taktiež po tejto ceste a z obce Topoľníky po rovnakej ceste smerom na obec Trstice.

Obmedzenia v okrese Galanta sa budú týkať cesty druhej triedy číslo 561 od obce Trstice, cez obce Kráľov Brod, Dolné Saliby a Matúškovo. Ďalej budú smerovať cez kruhový objazd na cestu prvej triedy číslo 75 (obchvat mesta Galanta) smerom na mesto Sládkovičovo. V meste Sládkovičovo po Fučíkovej ulici, ďalej na cestu prvej triedy číslo 62 smerom na obec Veľká Mača a následne späť. Etapa skončí priamo v meste Sládkovičovo.

Viac o téme: PolíciaDopravaCestyUzavretie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na rýchlostnej ceste R1
Na rýchlostnej ceste R1 za Žarnovicou sa budú meniť mostné závery
Domáce
Na železničnej stanici Poprad
Na železničnej stanici Poprad Tatry riešili nahlásenú bombu: Doprava je obnovená
Domáce
Rekonštrukcia Cintorínskej ulice v
Rekonštrukcia Cintorínskej ulice v Košiciach: Stavebné práce začnú v utorok a potrvajú do konca októbra
Domáce
Chystáte sa do Talianska?
Chystáte sa do Talianska? Veľvyslanectvo upozorňuje na plánované štrajky v doprave
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tk Veroniky Remišovej: Vyjadrenie k aktuálnej situácii
Tk Veroniky Remišovej: Vyjadrenie k aktuálnej situácii
Správy
Ľuboš Kostelný a Mirka Partlová v seriáli Nemocnica stvárňujú tak trošku zvláštny párik.
Ľuboš Kostelný a Mirka Partlová v seriáli Nemocnica stvárňujú tak trošku zvláštny párik.
Prominenti
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Prominenti

Domáce správy

Polícia vyšetruje podvod v
Polícia vyšetruje podvod v Snine, pri ktorom 83-ročná žena prišla o 1670 eur
Domáce
Na Slovensku stúpa predaj
Na Slovensku stúpa predaj antigénových testov na COVID-19: Lekárne evidujú až štvornásobný nárast
Domáce
Vodiči, pozor: Viaceré úseky
Vodiči, pozor: Viaceré úseky ciest v okresoch Dunajská Streda a Galanta budú uzavreté
Domáce
Mestský park čaká veľká premena, vznikne moderný amfiteáter aj nové chodníky
Mestský park čaká veľká premena, vznikne moderný amfiteáter aj nové chodníky
Bánovce nad Bebravou

Zahraničné

Donald Trump
Trump opäť zaútočil na Sadiqa Khana: Jeden z najhorších primátorov na svete!
Zahraničné
Trumpova helikoptéra na letisku
Trump v ohrození: Jeho vrtuľník mal poruchu! Musel núdzovo pristáť
Zahraničné
Evans Kibet
Ukrajinskí vojaci zajali športovca z Kene, ktorý bol naverbovaný do ruskej armády
Zahraničné
Donald Trump a Keir
Trumpove šokujúce slová o Ukrajine: Situácia sa vymkla spod kontroly! Putin ma nechal v štichu
Zahraničné

Prominenti

ROZVOD po 13 rokoch
ROZVOD po 13 rokoch a teraz: Prominentný pár si k sebe opäť hľadá cestu!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Brett James
Obrovská TRAGÉDIA: Držiteľ (†57) Grammy zahynul pri HAVÁRII LIETADLA!
Zahraniční prominenti
Hviezdna modelka bojuje s
Hviezdna modelka bojuje s vážnou diagnózou: Slová jej mamy lámu srdce!
Zahraniční prominenti
Chrissy Teigen, John Legend
Slávna kráska ospevuje Ozempic: Vytiahol ju z hlbokej DEPRESIE!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Všetci si pri nej
Všetci si pri nej lámu hlavu: Jednoduchá matematická úloha rozdelila ľudí na dva tábory! Dokážete ju vyriešiť?
Zaujímavosti
Bojíte sa, že trpíte
Bojíte sa, že trpíte Alzheimerom? PRELOMOVÉ zistenie britských vedcov: Nový test odhalí prvé príznaky za tri minúty
Zaujímavosti
FOTO KURIÓZNA situácia v rakúskom
KURIÓZNA situácia v rakúskom nevestinci: Klient odmietol zaplatiť a skončil pred súdom! Dôvod vás ŠOKUJE
Zaujímavosti
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart do dňa podľa modernej výživy aj tradičnej čínskej medicíny
vysetrenie.sk

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!

Šport

Nevyhral grandslam, ale rozdával radosť: Československý velikán bol idolom žien a nepriateľom komunistov
Nevyhral grandslam, ale rozdával radosť: Československý velikán bol idolom žien a nepriateľom komunistov
ATP
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
WTA
Rekordér Haaland v šlágri zostrelil oslabených Lobotkovcov, premožiteľ Slovana neuspel
Rekordér Haaland v šlágri zostrelil oslabených Lobotkovcov, premožiteľ Slovana neuspel
Liga majstrov
Bleskový KVÍZ pre fanúšikov hokeja: Musíte mať plný počet, inak hanba sveta!
Bleskový KVÍZ pre fanúšikov hokeja: Musíte mať plný počet, inak hanba sveta!
Kvízy

Auto-moto

Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Novinky

Kariéra a motivácia

Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
O práci s humorom
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Domáce

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Rady a tipy
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia

Technológie

Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Vesmír
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Armádne technológie
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Armádne technológie
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Bezpečnosť

Bývanie

Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere

Pre kutilov

Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Aké novinky prináša VEEV ONE? Svieže chute s ovocnými tónmi aj klasiku
Lifestyle
Aké novinky prináša VEEV ONE? Svieže chute s ovocnými tónmi aj klasiku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Martin (†39) sa zastal
Domáce
Martin (†39) sa zastal priateľky pred skupinou rómskych tínedžerov: Skončil ťažko dobitý, v nemocnici zomrel!
Septembrový PRIESKUM mení doterajšie
Domáce
Septembrový PRIESKUM mení doterajšie trendy: Koalícii sa nedarí, problém má aj Republika!
AKTUÁLNE Streľba v obci
Domáce
AKTUÁLNE Streľba v obci na strednom Slovensku: Na mieste je polícia
Trumpova helikoptéra na letisku
Zahraničné
Trump v ohrození: Jeho vrtuľník mal poruchu! Musel núdzovo pristáť

Ďalšie zo Zoznamu