Vodiči, pozor: Viaceré úseky ciest v okresoch Dunajská Streda a Galanta budú uzavreté

DUNAJSKÁ STREDA - Viaceré úseky ciest v okresoch Dunajská Streda a Galanta budú v sobotu (20. 9.) v čase medzi 15.00 a 17.30 h uzavreté. Dôvodom sú medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
V okrese Dunajská Streda musia vodiči rátať s obmedzeniami na ceste tretej triedy číslo 1452 v obci Okoč zo smeru od obce Sokolce v okrese Komárno. Následne pôjdu cestou druhej triedy číslo 561 cez obec Okoč smerom na obec Topoľníky taktiež po tejto ceste a z obce Topoľníky po rovnakej ceste smerom na obec Trstice.
Obmedzenia v okrese Galanta sa budú týkať cesty druhej triedy číslo 561 od obce Trstice, cez obce Kráľov Brod, Dolné Saliby a Matúškovo. Ďalej budú smerovať cez kruhový objazd na cestu prvej triedy číslo 75 (obchvat mesta Galanta) smerom na mesto Sládkovičovo. V meste Sládkovičovo po Fučíkovej ulici, ďalej na cestu prvej triedy číslo 62 smerom na obec Veľká Mača a následne späť. Etapa skončí priamo v meste Sládkovičovo.