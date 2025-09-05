Chystáte sa do Talianska? Veľvyslanectvo upozorňuje na plánované štrajky v doprave

BRATISLAVA - Veľvyslanectvo SR v Ríme upozorňuje na viacero plánovaných štrajkov v doprave v Taliansku počas mesiaca september. Štrajky sa dotknú leteckej dopravy i regionálnej dopravy na Sicílii. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
V sobotu (6. 9.) sa uskutoční celoštátny štrajk leteckej dopravy, ktorý sa bude týkať pozemného aj leteckého personálu. Môže spôsobiť meškania, zrušenia letov a narušenie prevádzky na talianskych letiskách. „Od 12.00 do 16.00 h bude štrajkovať celý pozemný personál (na letisku Miláno Linate bude štrajk trvať 24 hodín). Situáciu navyše komplikuje 24-hodinový štrajk personálu EasyJet, ktorý môže ovplyvniť viacero krátkych a stredných letov na najfrekventovanejších trasách,“ upozornilo ministerstvo.
Na 26. septembra sú ohlásené ďalšie dva celoštátne štrajky
Na 26. septembra sú ohlásené ďalšie dva celoštátne štrajky v leteckej doprave. Cub Trasporti naplánoval celodenný štrajk všetkých zamestnancov leteckého, letiskového a súvisiaceho odvetvia. Organizácia Uilt-Uil naplánovala 24-hodinové zastavenie letov spoločnosti Volotea.
V pondelok (8. 9.) môže byť obmedzená regionálna doprava na Sicílii. Dvadsaťštyrihodinový štrajk môže narušiť chod viacerých dopravných spoločností, a to Autolinee Russo (Palermo), Segesta Autolinee (Palermo), Interbus (Enna) a Etna Trasporti (Catania). „Občanom Slovenskej republiky odporúčame počítať s výraznými komplikáciami v doprave, sledovať aktuálne informácie dopravných spoločností a plánovať svoje cesty s časovou rezervou,“ uviedlo MZVEZ. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.