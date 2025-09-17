Opozícia sa búri proti konsolidácii: Výzva na generálny štrajk, prvý od revolúcie v roku 1989

BRATISLAVA - Konsolidačné opatrenia začínajú opäť dostávať do ulíc čoraz viac ľudí. Po novelizácii trestného zákona je práve toto ďalší bod, ktorý spojil (takmer) celú opozíciu do jedného šíku voči vládnej koalícii. Tá okrem toho, že jej na námestí v Bratislave podarilo zhromaždiť približne 18-tisíc ľudí, vyťahuje novú kartu. Tou je generálny štrajk.
archívne video
Na proteste vystúpili také mená ako František Mikloško z KDH, Jaroslav Naď z Demokratov, Branislav Gröhling zo Slobody a Solidarity a Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Len dvaja z týchto rečníkov, hoci všetkých spájala rovnaká agenda, pristúpili k tomu, k čomu sa Slovensko nerozhýbalo hádam od čias Nežnej revolúcie.
Majú toho dosť a chcú generálny štrajk
Keďže vláda zrušila deň pracovného pokoja počas 17. novembra, kedy si za iných okolností Slováci uctievali deň boja za slobodu a demokraciu, rozhodla sa opozícia rázne konať. Ide im o generálny štrajk. Ako prvý túto myšlienku v záverečnom slove hlasne vyslovil pred zrakmi tisícov protestujúcich práve exminister obrany Naď. Azda ostáva len pripomenúť, že 17. november tento rok pripadá na pondelok a už tento rok sa naňho uplatňuje vládou zavedené zrušenie pracovného pokoja a všetci by mali prísť do práce.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Dôvodom je konsolidácia a práve zrušenie voľna počas týchto sviatkov sa stali terčom vlády v zámere zhromaždiť viac peňazí do štátu a posilnenia ekonomiky. Protestujúcim sa však nepáči, že za obeť padol práve jeden z ikonických sviatkov z čias revolúcie a dali to vedieť aj rečníci.
Naď štrajk oznámil, Gröhling spresnil termín
"Už ste ma dnes oslovili viacerí a aj teraz som to počul ... pýtate sa, čo môže pomôcť. Či pomôže generálny štrajk. Priatelia, ja vám to hovorím úprimne, prišiel čas - spojme sily, dajme sa všetci dokopy, poďme to urobiť! Poďme urobiť generálny štrajk! Pošlime ich už konečne preč! Zabojujme spoločne!" zakričal Naď a povedal, že práve štrajk má byť receptom, ktorý má zvrátiť "úpadok krajiny".
Nepovedal však nič viac a evidentne túto úlohu prenechal ďalšiemu rečníkovi z opozície.
O dátume štrajku prehovoril až predseda SaS Gröhling, ktorý nezabudol viackrát spomenúť varenie džemu, o ktorom hovoril minister financií Ladislav Kamenický na tlačovom brífingu. "Tú slobodu si musíme vybojovať opäť. Preto musíme dňa 17. novembra vyhlásiť generálny štrajk a musí celá krajina povstať!" zakričal šéf SaS, pričom za skandovania a potlesku davu vyslovil dátum štrajku. Ten by mal pripadnúť na spomínaný pondelok počas sviatku boja za slobodu a demokraciu.
V čom spočíva generálny štrajk?
Generálny štrajk je niečo, čo sa počas našej minulosti už v rámci politického boja aplikovalo. Jeden zo známych štrajkov sa konal 27. novembra 1989 a jeho motívom bolo odbúranie mocenského monopólu Komunistickej strany Česko-Slovenska. Ide o formu protestu pracujúcich, keď sa vo veľkom rozsahu preruší práca v rôznych odvetviach hospodárstva. Nejde teda len o štrajk v jednej firme alebo odvetví, ale plošne naprieč celou krajinou.