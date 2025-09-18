Pre konsolidáciu nebudú mať mestá a obce financie na rozvoj, odkazuje Rybníček

BRATISLAVA - Mestá a obce nebudú mať z dôvodu konsolidácie finančné prostriedky na rozvoj a skvalitňovanie služieb pre obyvateľov Slovenska. Vo štvrtok to uviedol prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček po stretnutí s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD).
„Už nebudeme mať financovanie na rozvoj a skvalitňovanie služieb obyvateľom a takto sa jednoducho fungovať nedá. Nie je možné stále krátiť finančné prostriedky, ktoré patria podľa zákona mestám a obciam len preto, že štát nedokáže šetriť na sebe a nevie urobiť riadnu konsolidáciu na svojich ministerstvách, štátnych úradoch a vo svojej vlastnej kompetencii,“ povedal Rybníček.
V rámci konsolidácie na budúci rok pôjde pri samosprávach o výpadok 110 miliónov eur. Aktuálne nie je podľa neho možné vyčísliť, ako konsolidačné opatrenia zasiahnu jednotlivé mestá, no Slováci nedostanú vyššie služby, ale rovnaké ako doteraz. Rybníček zdôraznil, že aktuálne mestá a obce neuvažujú o zvýšení daňového zaťaženia pre obyvateľov SR alebo podnikateľov či o zdvíhaní dane z nehnuteľnosti.
„Keby sme my teraz začali zvyšovať dane z nehnuteľností a napĺňať si svoje rozpočty, tak si myslím, že to vôbec nie je cesta, takže toto robiť určite nebudeme. A v rámci tejto konsolidácie by sme oveľa viac privítali, keby na sebe šetril štát a peniaze, ktoré patria mestám a obciam z dane z príjmu fyzických osôb, zostávali v mestách a obciach. Tam najlepšie vieme, ako sa máme vysporiadať s problémami, ktoré tam riešime a štát to evidentne nezvláda,“ dodal Rybníček.
Prezident ÚMS po stretnutí oznámil, že s predsedom parlamentu našli zhodu aj pri téme a odmietnutí predĺženia aktuálneho mandátu starostov a primátorov. Obe strany nevidia reálnosť ani opodstatnenosť oddialenia termínu komunálnych volieb. „Pán predseda parlamentu konštatoval, že v tejto chvíli nevidí ústavnú väčšinu na to, aby v parlamente schválila predĺženie volebného obdobia súčasných primátorov a starostov na päť rokov, takže to je viac-menej v parlamente vylúčené a zároveň on sám ako predseda parlamentu vylúčil, že by nevyhlásil komunálne voľby v riadnom termíne,“ uviedol Rybníček.
Viceprezident únie a primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo potvrdil, že jednou z tém bol negatívny dosah novely trestných zákonov na zvýšenie drobnej kriminality. „Má to neskutočne negatívny vplyv na naše mestá, na bezpečnosť na našich uliciach, pretože počet krádeží sa neúmerne zvyšuje, s tým prichádza aj drogová trestná činnosť,“ upozornil Vallo. Požiadal preto Rašiho i zástupcov Ministerstva vnútra SR, aby sa týmto problémom seriózne zaoberali.