Nedeľa21. september 2025, meniny má Matúš, zajtra Móric

Kamenický ku konsolidácii: Zmrazíme si paušálne výdavky! To nestačí, oponuje Šimečka, navrhuje TOTO

minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD)
minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Okrem poslancov Národnej rady (NR) SR si svoje paušálne náhrady zmrazí v rámci konsolidácie verejných financií aj vláda. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že vláda mala svoje príjmy znížiť a zmrazenie nestačí.

„Zmrazíme si paušálne výdavky ako ministri. Už je na tom dohoda,“ povedal Kamenický s tým, že na tomto kroku sa dohodli aj s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Podobne už ohlásili v uplynulom týždni zmrazenie paušálnych náhrad aj poslanci NR SR. Tí budú mať po zvýšení dane zo mzdy mesačne na výplatnej páske o 220 eur menej.

archívne video

TK hnutia Slovensko: Skritizovali kroky ministra financií Ladislava Kamenického (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa Šimečku to ale nestačí. „Oni si, vediac, že ideme do ťažkých ekonomických časov, vediac, že treba konsolidovať a že to bude bolieť, oni si zdvojnásobia paušálne náhrady, tým pádom platy. Čiže majú ich dvojnásobné a teraz nám povedia, že no tak my si ich zmrazíme na tej dvojnásobnej výške, čiže všetci ostatní budú trpieť, živnostníci budú pracovať viac, zamestnanci budú pracovať viac, ale ministri si ponechajú svoje dvojnásobné platy, akurát si ich teda zmrazia,“ reagoval.

Politici sa v diskusii venovali najmä konsolidácii. Kamenický zopakoval, že konsolidovať musí vláda pre zlý stav verejných financií predchádzajúcich kabinetov a pre legislatívnu smršť zákonov, ktoré prijal parlament pre voľbami v roku 2023. Šimečka oponoval, že vtedy opoziční poslanci Smeru-SD niektoré zákony sami podporili a pokiaľ s nimi nie sú stotožnení, mali ich už v roku 2024 po prevzatí vlády zrušiť. Zároveň upozornil, že po rokoch konsolidácie je deficit štátneho rozpočtu stále na rovnakej úrovni.

Hrozia sankcie

Kamenický odmietol obvinenia opozície, že vláda stále nevie ako bude šetriť na vlastných výdavkoch. Spresnil, že bez presných údajov o úsporách na jednotlivých ministerstvách by nemohol pripraviť štátny rozpočet na rok 2026. Ten musí byť podaný do parlamentu ešte v októbri, aby sa vláda vyhla sankciám vyplývajúcim z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. V druhej polovici novembra totiž uplynie dvojročný odklad sankcií pre novú vládu vyplývajúci zo zákona a rezort financií by musel pripraviť vyrovnaný rozpočet.

Z balíka 2,7 miliardy eur, ktoré musí vláda v budúcom roku konsolidovať, je podľa Kamenického 1,3 miliardy eur na strane vlády. V tejto sume je ale zarátaná úspora v mestách, obciach a vyšších územných celkoch vo výške 130 miliónov eur a energopomoc pre obyvateľstvo vo výške 450 miliónov eur. Úsporou je podľa ministra to, že na kompenzáciu vysokých cien energií využije vláda eurofondy.

Fico obvinil Šimečkovu rodinu, ten hovorí o zástupnej téme

Začiatok relácie patril diskusii o údajnom zneužívaní fondov rodinou Michala Šimečku, na ktorú v sobotu (20. 9.) upozornil na tlačovej konferencii premiér Robert Fico. Podľa Šimečku ide o prekrývanie zdražovania a problémov Slovenska zástupnými témami. Kamenický toto tvrdenie ale odmietol.

Viac o téme: VládaLadislav KamenickýPaušálne náhradyMinisterstvo finacií
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Internety vo veľkom varili
Internety vo veľkom varili džem a lekvár: Memečká ovládla konsolidácia a Kamenický v kuchyni
Domáce
Michal Šimečka
Na konsolidáciu podľa PS doplatia aj samosprávy: Zastaví sa ich rozvoj
Domáce
Parlament rozhodol: Poslanci schválili
Parlament rozhodol: Poslanci schválili prvé čítanie konsolidačného balíka, opozícia odišla!
Domáce
Rezort pôdohospodárstva sa pridáva
Rezort pôdohospodárstva sa pridáva k šetreniu: Takáč detaily zatiaľ neprezradil
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jan Bendig odhalil NEVERU partnera: Ráno sa zobudil a naskytol sa mu ŠOKUJÚCI pohľad! Des
Jan Bendig odhalil NEVERU partnera: Ráno sa zobudil a naskytol sa mu ŠOKUJÚCI pohľad! Des
Prominenti
Bábkari a verklikári z ôsmich krajín oživili ulice Nitry
Bábkari a verklikári z ôsmich krajín oživili ulice Nitry
Správy
Tréner MŠK Považská Bystrica Václav Straka hodnotí triumf nad ŠKP Bratislava
Tréner MŠK Považská Bystrica Václav Straka hodnotí triumf nad ŠKP Bratislava
Hádzaná

Domáce správy

Andrej Danko
Úmyselné narušenie vzdušného priestoru Estónska? Danko sa zastáva Ruska: Neverím, že to tak bolo!
Domáce
Polícia obvinila 47-ročného muža
Polícia obvinila 47-ročného muža z útoku sekerou v Krupine
Domáce
minister financií SR Ladislav
Kamenický ku konsolidácii: Zmrazíme si paušálne výdavky! To nestačí, oponuje Šimečka, navrhuje TOTO
Domáce
Podpolianske múzeum v Detve zachránilo desiatky vzácnych čepcov
Podpolianske múzeum v Detve zachránilo desiatky vzácnych čepcov
Banská Bystrica

Zahraničné

Nevesta púšte: V sýrskej
Nevesta púšte: V sýrskej Palmýre sa písali dejiny - v staroveku aj úplne nedávno
dromedar.sk
Ursula von der Leyenová
Von der Leyenová neuvažuje o nemeckých prezidentských voľbách
Zahraničné
Letecká doprava je už
Letecká doprava je už druhý deň v Európe narušená: Kybernetický útok spôsobil problémy s odbavovaním na letiskách
Zahraničné
Francúzski starostovia plánujú vyvesiť
Francúzski starostovia plánujú vyvesiť palestínske vlajky napriek varovaniu ministerstva vnútra
Zahraničné

Prominenti

Záhadné úmrtia celebrít Ivan Luťanský
ZÁHADNÁ SMRŤ herca Ivana Luťanského (†30): Autonehoda vo Vietname, ale... V hlave mal DIERU!
Zahraniční prominenti
Bronislava Gregušová
Nie rozchod, ale ROZVOD!? Broňa odkrýva ďalšie tajomstvá: Nevedela to ani jej rodina
Domáci prominenti
Ivan Břešták s manželkou
Bývalá hviezda Novy opäť totálne NA DNE: Po strate dcéry prišiel ROK PO SVADBE aj o manželku (†30)!
Domáci prominenti
Karlie Kloss
Modelka Victoria's Secret PORODILA: Na svet priviedla TRETIE DIEŤA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dovolenka snov sa zmenila
Dovolenka snov sa zmenila na chaos: Po pristátí ostali dve Američanky v šoku! Kde to vlastne sme?
Zaujímavosti
Ikonická veža v jazere:
Ikonická veža v jazere: Viete, kde sa nachádza a ako vznikla?
dromedar.sk
FOTO Radosť z nového bývania
Radosť z nového bývania sa zmenila na horor: Muž odhalil skrytú izbu za knižnicou! Čo tam objavil?
Zaujímavosti
FOTO Archeológovia v úžase: Najstaršie
Archeológovia v úžase: Najstaršie múmie na svete odhalili šokujúce tajomstvá! Desivé rituály smrti
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce

Ekonomika

Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
TOP 10 najnavštevovanejších miest sveta: Kam sa oplatí cestovať v roku 2025?
TOP 10 najnavštevovanejších miest sveta: Kam sa oplatí cestovať v roku 2025?
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)
Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)

Šport

Šok a smútok z náhleho úmrtia: Tragická rana ranila Liverpool
Šok a smútok z náhleho úmrtia: Tragická rana ranila Liverpool
Premier League
Nikoho pred seba nepustil: Verstappen spôsobom štart - cieľ ovládol Veľkú cenu Azerbajdžanu
Nikoho pred seba nepustil: Verstappen spôsobom štart - cieľ ovládol Veľkú cenu Azerbajdžanu
Formula 1
Weiss si sypal popol na hlavu a po šlágri sršal spokojnosťou: Výborný futbal so šťastným koncom
Weiss si sypal popol na hlavu a po šlágri sršal spokojnosťou: Výborný futbal so šťastným koncom
Niké liga
FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
Ženský futbal

Auto-moto

Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky

Kariéra a motivácia

Sabbatical: Voľno, ktoré vás posunie v kariére aj v živote
Sabbatical: Voľno, ktoré vás posunie v kariére aj v živote
Motivácia a produktivita
Kariéra EXPO v Starej tržnici ponúkne stovky voľných pracovných miest a zaujímavý program
Kariéra EXPO v Starej tržnici ponúkne stovky voľných pracovných miest a zaujímavý program
Kariera.sk TS
Čo robiť, keď vám mesačne nevychádzajú financie?
Čo robiť, keď vám mesačne nevychádzajú financie?
Rady, tipy a triky
10 pracovných trendov zo sveta, ktoré môžu zmeniť aj vašu kariéru
10 pracovných trendov zo sveta, ktoré môžu zmeniť aj vašu kariéru
Prostredie práce

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Hovädzie na hrášku a brokolici: recept na sýty rodinný obed
Hovädzie na hrášku a brokolici: recept na sýty rodinný obed
Hovädzie stehno
Tiramisu z nátierkového masla: Lacnejšie, no rovnako chutné
Tiramisu z nátierkového masla: Lacnejšie, no rovnako chutné
Výber receptov

Technológie

POZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromie
POZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromie
Android
Obrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia Slovákov
Obrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia Slovákov
Bezpečnosť
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Technológie
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Windows

Bývanie

6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!

Pre kutilov

Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Stavebný materiál
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nechala som ho, nech si ma vezme, aj keď som nechcela: V manželstve sa všetko zmenilo k horšiemu
Sex a vzťahy
Nechala som ho, nech si ma vezme, aj keď som nechcela: V manželstve sa všetko zmenilo k horšiemu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Andrej Danko
Domáce
Úmyselné narušenie vzdušného priestoru Estónska? Danko sa zastáva Ruska: Neverím, že to tak bolo!
minister financií SR Ladislav
Domáce
Kamenický ku konsolidácii: Zmrazíme si paušálne výdavky! To nestačí, oponuje Šimečka, navrhuje TOTO
Najnovší prieskum: Voľby by
Domáce
Najnovší prieskum: Voľby by vyhralo PS, hneď za ním Smer! O tretie miesto sa bijú dve strany
Naháňačka ako z filmu:
Domáce
Naháňačka ako z filmu: Do veľkej pátracej akcie boli zapojení slovenskí aj českí policajti!

Ďalšie zo Zoznamu