AKTUÁLNE Tragédia na železničnom priecestí! Zrážka auta s vlakom, jedna osoba zomrela

SEREĎ - Na železničnom priecestí v Seredi došlo v piatok k zrážke osobného vlaku s autom. Vo vozidle utrpela jedna osoba ťažké zranenia a jedna osoba zraneniam na mieste podľahla. Vlaková premávka v danom úseku je uzatvorená. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje.
Policajti sa aktuálne nachádzajú na mieste tragickej dopravnej nehody. "Podľa doposiaľ nezistených príčin došlo k zrážke osobného vlaku s osobným autom na železničnom priecestí Sereď. Vo vozidle utrpela jedna osoba ťažké zranenia a jedna osoba zraneniam na mieste podľahla," priblížila trnavská krajská polícia.
Polícia dodáva, že vlaková premávka v danom úseku je z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody uzatvorená s tým, že obnovená bude ihneď, ako to situácia dovolí. "Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetrujeme," uvádza.