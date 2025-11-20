Dobrá správa pre vodičov! Úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna je už prejazdný

KRIVÁŇ - Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou je už prejazdný pre všetkých motoristov.Vo štvrtok popoludní informovalo Ministerstvo dopravy SR.
Novovybudovaný úsek R2 Kriváň - Mýtna slávnostne otvorili vo štvrtok pred poludním symbolickým prestrihnutím pásky. Rýchlostná cesta bude pre vodičov spoplatnená, jazdiť sa tam bude rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu.
VIDEO
Úsek R2 medzi Kriváňom a Mýtnou vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka. Približne deväť kilometrov dlhá rýchlostná cesta je po väčšine vedená nad úrovňou povrchu a jej súčasťou je aj najdlhší most na Slovensku s dĺžkou 4374 metrov. Stavebné práce sa začali v roku 2021 a realizovalo ich združenie firiem Doprastav, Strabag a Eurovia. Celková cena presiahla 270 miliónov eur. Otvorením úseku R2 Kriváň - Mýtna získali motoristi diaľničné spojenie medzi Bratislavou a Lučencom. Výnimkou ostáva chýbajúci južný obchvat Zvolena.