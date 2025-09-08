Muž bol na úteku s deťmi viac ako štyri roky: Polícia ho zastrelila pri prestrelke

WELLINGTON - Novozélandská polícia zastrelila pri prestrelke muža, ktorý bol viac ako štyri roky na úteku so svojimi tromi deťmi. Muža, o ktorom sa predpokladá, že sa volal Tom Phillips, zastrelila polícia, ktorá dnes skoro ráno zasahovala pri ozbrojenej lúpeži v západnej časti regiónu Waikato. Informuje o tom server BBC a agentúra AP.
Phillips a jeho deti, ktoré majú vek medzi 9 a 11, zmizli v decembri 2021. Rodina žila v divočine a pravdepodobne sa nikdy nevzdialila ďaleko od odľahlej vidieckej osady Marokopa na Severnom ostrove, kde žila predtým.
Phillips ešte nebol oficiálne identifikovaný, povedala novinárom zástupkyňa policajného komisára Jill Rogersová, úrady však predpokladajú, že išlo o neho. Miestnym médiám jeho smrť potvrdili Phillipsovi príbuzní.
Pri prestrelke bol ťažko zranený aj policajt, ktorý utrpel zranenia hlavy. Dieťa, ktoré bolo s Phillipsom v čase lúpeže, úrady vzali do väzby. Phillips spoločne s jedným z potomkov vylúpil obchod s poľnohospodárskymi potrebami. Matka troch detí, ktoré podľa nej ich otec uniesol, vyjadrila hlbokú úľavu nad tým, že pre jej "tamariki táto skúška skončila", pričom použila maorský výraz pre slovo deti, píše BBC.