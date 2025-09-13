AKTUÁLNE Pád lietadla pri Nových Zámkoch! Na miesto bol vyslaný aj vrtuľník: Hlásia mŕtvych

(Zdroj: Topky)
KAMENNÝ MOST - Záchranári dnes zasahovali v obci Kamenný Most v okrese Nové Zámky, kde sme mali nahlásený pád malého lietadla. Žiaľ, nehoda si vyžiadala ľudské životy.
"Operátor tiesňovej linky 155 vyslal pozemnú ambulanciu a záchranársky vrtuľník do obce Kamenný Most v okrese Nové Zámky, kde sme mali nahlásený pád malého lietadla," inofrmovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.
Lekár žiaľ musel konštatovať úmrtie u dvoch dospelých osôb.
Správu budeme aktualizovať.