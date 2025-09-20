Nešťastný pád: Pri zjazde z Malina Brda si cyklista zlomil kľúčnu kosť a poranil hlavu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
RUŽOMBEROK - Horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra pomáhali v sobotu popoludní cyklistovi, ktorý pri páde na zjazdovke z Malina Brda do Hrabova utrpel zlomeninu kľúčnej kosti a zranenie hlavy. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Zranenému cyklistovi pomáhal jeden profesionálny a dvaja dobrovoľní horskí záchranári. Na mieste ho ošetrili a terénnym vozidlom transportovali do Hrabova, kde si ho prevzali zdravotní záchranári.