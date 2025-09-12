Novela zákona má zmeniť povoľovanie výstavby vlekov a hotelov v národných parkoch

BRATISLAVA - Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredia (EIA) sa má zmeniť. Vypustiť by sa z nej mohlo ustanovenie, ktoré by umožnilo ľahšie povolenie výstavby zjazdoviek, vlekov či hotelov v národných parkoch (NP). Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložil koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Kalivoda (Hlas-SD).
„Navrhované znenie sa vypúšťa, pretože by mohlo spôsobiť zvrátenie míľnika Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý bol súčasťou už vyplatenej žiadosti o platbu,“ uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu k novele. Vypustenie bodu potvrdil aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) vo štvrtok (11. 9.) v pléne NR SR. Lanovky podľa neho nie sú žiadnou prioritou. „Umožníme vám, aby tam tie lanovky neboli a nemuseli ste o nich hlasovať,“ odkázal Taraba opozícii, ktorá ľahšie povolenie výstavby kritizovala.
Pozmeňujúci návrh víta opozičné hnutie PS. „Ministra životného prostredia sme v rozprave celý týždeň upozorňovali, že novela obsahuje zmeny škodlivé z pohľadu ochrany prírody aj zavádzania obnoviteľných zdrojov energie. Aj že to predstavuje problém pre plán obnovy. Taraba najskôr nereagoval, no nakoniec bol pozmeňujúcim návrhom nútený najškodlivejšie úpravy stiahnuť,“ uviedla poslankyňa Tamara Stohlová (PS).
Iniciatíva Zelená väčšina upozornila, že novela zákona o EIA má uvoľniť pravidlá pri posudzovaní výstavby v chránených územiach. Spolu s pripravovanou zonáciou Tatranského národného parku sa mali rozšíriť lyžiarske svahy, vleky a zasnežovacie nádrže, napríklad v lokalitách Tatranská Javorina, Starý Smokovec, Hrebienok, Štrbské pleso, Ždiar či Roháčska dolina. Ohrozené tak mohli byť desiatky až stovky hektárov tatranských lesov.