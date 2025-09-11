Proti konsolidácii sa búria aj policajti a hasiči! Odbory vypenili: Majú požiadavky, pohrozili PROTESTMI

BRATISLAVA – Tretí konsolidačný balíček sa nepozdáva ani policajným odborárom. Odborový zväz polície v SR, Nový odborový zväz polície, Odborový zväz hasičov a Odborový zväz zmenových hasičov vyjadrili nad navrhovanými opatreniami znepokojenie. Hrozia dokonca aj protestnými akciami.
Podľa odborárov môže tretí konsolidačný balíček ešte viac oslabiť už tak narušené fungovanie Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru. „Bezpečnostné zbory Slovenskej republiky sa už dnes nachádzajú v kritickej situácii. Policajný zbor i Hasičský a záchranný zbor dlhodobo zápasia s výrazným nedostatkom personálu a s chýbajúcou systémovou koncepciou ich stabilizácie a rozvoja. Dôsledkom sú dlhšie čakacie časy na zásahy, nižšia ochrana miest a obcí a rastúce riziko, že štát nedokáže v budúcnosti plniť svoje základné úlohy v oblasti ochrany života, zdravia, majetku občanov a verejného poriadku," uviedli.
Namiesto posilňovania bezpečnostných zložiek a plnenia Programového vyhlásenia vlády, ktoré obsahuje konkrétne záväzky voči príslušníkom zborov, sa podľa nich pristupuje k opatreniam, ktoré môžu ich fungovanie ešte viac oslabiť.
„Upozorňujeme, že vnútorná bezpečnosť štátu a jeho občanov nemôže byť predmetom čisto finančných kalkulácií. Žiadame preto vládu Slovenskej republiky, aby bezodkladne predstavila jasný plán stabilizácie Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru a náboru nových príslušníkov, garantovala financovanie nevyhnutné na zachovanie ich funkčnosti a začala s odbormi viesť vecný sociálny dialóg o opatreniach, ktoré priamo ovplyvňujú bezpečnosť občanov a ich života na Slovensku,“ odkázala.
Ak vláda nezmení svoj prístup a neprijme konkrétne kroky na podporu bezpečnostných zborov, odbory sú pripravené využiť všetky zákonné prostriedky vrátane protestných akcií. "Naším cieľom je obhájiť nielen práva príslušníkov zborov, ale aj bezpečnosť občanov Slovenskej republiky, ktorá nesmie byť ohrozená," dodali.