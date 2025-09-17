AKTUÁLNE Policajtom a hasičom došla trpezlivosť: PROTEST pred parlamentom!

BRATISLAVA - Chcú spravodlivú valorizáciu svojich platov. Pred parlamentom sa v stredu koná zhromaždenie policajných odborárov „za spravodlivú valorizáciu platov“. Pridali sa k nim aj hasičskí odborári. Reagujú tak na tretí konsolidačný balíček, o ktorom sa práve rokuje v parlamente.
Impulzom preto, aby vyšli do ulíc, bolo vyhlásenie ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SSD), že vláda nepočíta s valorizáciou platov v štátnej správe. „Platové podmienky policajtov nemožno dlhodobo odkladať. Príslušníci Policajného zboru nemali valorizované platy už tri roky po sebe, hoci aj predstavitelia Ministerstva vnútra SR opakovane uznávajú kritickosť situácie a potrebu prijatia novej platovej tabuľky alebo aspoň základnej valorizácie,“ argumentovali.
Odsúdili aj postup vlády smerujúci k nerešpektovaniu „de facto“ ukončeného kolektívneho vyjednávania. „Rada zároveň žiada vládu a parlament, aby nebrali odborom možnosť kolektívne vyjednávať. Toto právo vyjednať lepšie podmienky formou kolektívnej zmluvy by malo byť zakotvené aj priamo do zákona o štátnom rozpočte na rok 2026,“ uviedli.
Opozícia je na ich strane
Opozičné politické strany zhromaždenie policajtov a hasičov podporujú. Opozícia kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), že pri nástupe do funkcie sľuboval zlepšenie podmienok, namiesto toho má najnovší konsolidačný balíček priniesť zmrazenie valorizácie aj pre policajtov, hasičov či záchranárov. Poukazujú na dohodu s vládou o valorizácii platov. KDH vyzýva ministra vnútra, aby rokoval s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD). „Táto valorizácia by mala byť rešpektovaná a mala by byť zohľadnená aj pre policajtov, hasičov, pretože to sú ľudia, ktorí zachraňujú a starajú sa o našu bezpečnosť,“ vyhlásil na tlačovej konferencii poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS). Očakával by, že budú žiadať aj odstúpenie ministra, ktorý nie je podľa Krúpu schopný plniť sľuby.
Exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) rozumie nespokojnosti policajtov, hasičov aj horských záchranárov. Poukázal na dohodu z roku 2024, podľa ktorej by sa mali platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe od roku 2026 valorizovať o päť percent, no v rámci konsolidácie by sa tak stať nemalo. „Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok hodil policajtov, hasičov a horských záchranárov cez palubu. Je to jednoznačné z toho, aký návrh konsolidácie prišiel do parlamentu,“ skonštatoval Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Myslí si, že keby Šutaj Eštok nevyhadzoval peniaze na predražené kšefty, nemusel by siahať na platy policajtov, hasičov ani horských záchranárov.
Poslankyňa Andrea Turčanová (KDH) pripomenula, že policajti a hasiči dostanú reálne v mzdách ešte menej, ako majú dnes. „Nie že nedostanú sľúbenú valorizáciu, ale nedostanú ani odvody,“ pripomenula na tlačovej konferencii. Dodala, že aj dnes stále chýba vyše 3000 policajtov. „Vnútorná bezpečnosť štátu je niečo, s čím sa nedá hazardovať,“ zdôraznila.
Policajných odborárov podporuje aj opozičné hnutie PS. „Policajní odborári protestujú, lebo sú sklamaní, že minister vnútra Šutaj Eštok nedodržal svoje slovo. V čase bezpečnostných hrozieb na Slovensku a v okolí by mali policajti pomáhať a chrániť, nie bojovať o to, čo mali dávno sľúbené a na čo sa spoliehajú,“ uviedol v stanovisku poslanec za PS Jaroslav Spišiak. Myslí si, že prioritou súčasnej vlády nikdy nebolo vytváranie vhodných podmienok pre policajtov. „Prioritou bolo pomáhanie zločincom a kriminalite, čo ešte sťažilo prácu polície,“ dodal.
Danko odborárom vyjadril podporu
Podpredsedovi Národnej rady SR a predsedovi SNS Andrejovi Dankovi je podľa jeho slov ľúto, že Odborový zväz polície (OZP) v SR zorganizoval zhromaždenie pred budovou parlamentu. Situácia podľa neho vyžaduje dialóg, odborárom však vyjadril podporu.
„Je mi ľúto, že nie sú v práci a sú tu. Samozrejme, že chcem vyjadriť podporu a vyjadrujem vždy podporu každému, kto vyjadruje v spoločnosti svoju nespokojnosť. Ako predseda parlamentu som sa vždy stretol s každým, kto demonštroval pred parlamentom, a je mi veľmi ľúto, že k tejto situácii došlo,“ vyhlásil Danko.