Nový politický kompas odhalil rozdelenie spoločnosti: Slováci sú ľavičiari s tradičnými hodnotami

BRATISLAVA – Väčšina Slovákov očakáva od štátu aktívnu úlohu v ekonomike, no v kultúrnych otázkach zastáva skôr konzervatívne postoje. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorý mapoval hodnotové nastavenie slovenskej spoločnosti.

Slovenská populácia sa podľa prieskumu prevažne prikláňa k ľavicovým postojom. Ľudia očakávajú, že štát bude zasahovať do hospodárskej politiky, budovať sociálny systém a znižovať rozdiely medzi bohatými a chudobnými. V otázke daní je však spoločnosť menej vyhranená – polovica občanov nemá jednoznačný názor, či majú byť vyššie dane výmenou za kvalitnejšie verejné služby, alebo nižšie dane aj za cenu ich obmedzenia.

V kultúrno-spoločenských otázkach prevládajú tradičné hodnoty. Slováci sa väčšinovo stavajú proti manželstvám osôb rovnakého pohlavia a sú za prísnejšie pravidlá pre príchod cudzincov. Pri európskej integrácii je postoj zmierlivejší – 40 percent sa nachádza v strede medzi tými, ktorí volajú po prehlbovaní spolupráce, a tými, ktorí si myslia, že únia zašla priďaleko. Podobne rozdelené názory sú aj pri dileme medzi ochranou životného prostredia a hospodárskym rastom.

Päť segmentov spoločnosti

Online prieskum sa uskutočnil od 2. do 7. júla 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 009 respondentov vo veku 18+. Prieskum realizovala agentúra NMS Market Research Slovakia v spolupráci s denníkom SME.

Nový politický kompas odhalil
 (Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Na základe výsledkov prieskumu sa slovenská spoločnosť rozdelila do piatich hlavných skupín:

  • Tradicionalistická ľavica – 44 %: volajú po silnom štáte, no zastávajú konzervatívne hodnoty. Najpočetnejší segment, častejšie starší ľudia mimo Bratislavy.
  • Liberálna ľavica – 18 %: otvorená menšinám, podporuje EÚ aj ochranu prírody, no zároveň presadzuje silnú úlohu štátu v ekonomike.
  • Tradicionalistická pravica – 8 %: konzervatívna v kultúre, no odmieta vyššie dane a to aj za cenu obmedzovania verejných služieb
  • Liberálna pravica – 4 %: za manželstvá rovnakého pohlavia a európsku integráciu, no sú menej vyhranení v otázke ochrany životného prostredia.
  • Stred – 17 %: v mnohých otázkach bez jasného postoja, s tendenciou prikláňať sa skôr ku konzervatívnym hodnotám.

Bez ohľadu na to, kam sa jednotlivci hodnotovo radia, väčšina Slovákov neočakáva, že sa ich životná úroveň v najbližších troch rokoch zlepší. Najčastejším očakávaním je stagnácia alebo zhoršenie životných podmienok.

