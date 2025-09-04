Slováci posielajú jasný odkaz: Členstvo v EÚ je prínos! Volajú po jednote a riešení rastúcich cien

BRATISLAVA - Najnovší prieskum Európskeho parlamentu, ukázal, že väčšina Slovákov vníma Európsku úniu pozitívne. Až 81 percent opýtaných považuje členstvo v EÚ za prínos pre našu krajinu, pričom až 88 percent chce, aby boli členské štáty viac jednotné. Občania zároveň od Únie očakávajú riešenia problémov spojených s infláciou, rastúcimi cenami a hospodárstvom.
Podľa Eurobarometra až 87 % Slovákov cíti, že rozhodnutia EÚ ovplyvňujú ich každodenný život. Viac než polovica (51 %) hodnotí tento vplyv pozitívne. Negatívne ho vníma len 15 % opýtaných.
Až 92 % Slovákov je presvedčených, že Európsky parlament musí mať dostatok informácií a nástrojov na kontrolu výdavkov Únie. Silná väčšina (85 % Európanov, 88 % Slovákov) súhlasí aj s tým, že poskytovanie finančných prostriedkov musí byť podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu a demokracie.
Ceny a hospodárstvo
Prieskum ukázal, že najväčším problémom, ktorému by sa mal Európsky parlament venovať, sú podľa občanov inflácia, rastúce ceny a životné náklady. Túto oblasť označilo za kľúčovú 53 percent Slovákov a 41 percent Európanov. Na Slovensku nasleduje podpora hospodárstva a tvorba pracovných miest (42 %) a poľnohospodárstvo s potravinovou bezpečnosťou (32 %).
Kým na úrovni EÚ dominujú vnímané priority obrana a bezpečnosť (37 %) či konkurencieschopnosť a hospodárstvo (32 %), Slováci vidia veci inak. Najdôležitejšie sú pre nich konkurencieschopnosť, hospodárstvo a priemysel (35 %), potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo (35 %) a energetická nezávislosť (33 %). Obrana a bezpečnosť sú až na štvrtom mieste (27 %), čo ukazuje, že občania viac riešia ekonomické otázky než vojenské hrozby.
EÚ ako stabilné miesto
Tri štvrtiny Európanov (73 %) považujú EÚ za stabilný priestor, ktorý prináša krajinám výhody. Na Slovensku sa s týmto tvrdením stotožňuje až 81 % opýtaných. Občania očakávajú od Únie stabilitu, jednotu a jasný hlas vo svete poznačenom krízami.