Nový PRIESKUM otvára parlamentné brány už aj pre nováčika: Prvú priečku zdoláva známy hráč!

BRATISLAVA - Parlamentné strany privítali po letnej prestávke novú sezónu a s ňou prichádza ďalší prieskum verejnej mienky, ktorý ukázal známy trend. Respondenti sa opäť zamerali na jednotlivé preferencie pre tú-ktorú stranu a aj vďaka ich hlasom by bol v pléne aj mimoparlamentný hráč.
Progresívne Slovensko by sa stalo v prípade aktuálnych volieb tesným víťazom so ziskom 22,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research, ktorý zverejnila na sociálnej sieti. Prieskum sa vykonával na vzorke 1 002 respondentov od 3. do 7. septembra 2025.
PS-ku by na krk dýchal druhý Smer-SSD so ziskom 20,1 percent. S veľkým odstupom, už tradične, nastupuje tretí hráč, ktorým je tentoraz Republika s 10,2 percentami. Koaličný Hlas-SD by tak padol na štvrtú priečku s 9,5 percentami hlasov.
Hnutie Slovensko by sa dostalo na piatu priečku so ziskom 7,1 percenta hlasov. Šiestym, no zďaleka nie posledným hráčom v parlamente by bola Sloboda a Solidarita s 6,1 percentami hlasov. Ďalším by bolo opozičné Kresťanskodemokratické hnutie s 5,7 percentami hlasov.
Novým hráčom, ktorý môže zamiešať karty, sú Demokrati
Respondenti však už aj v tomto prieskume otvorili brány parlamentu pre mimoparlamentných Demokratov, ktorí by preliezli len tak-tak, a to s 5,5 percentami.
Pred parlamentom by sa odohrala tradičná politická bitka medzi Alianciou (4,1 percenta), Sme rodinou (3,2 percenta) a vládnou Slovenskou národnou stranou (2 percentá), ktorá sa už dlhodobo nachádza v mimoparlamentnom priestore.