Raši nevie, ako bude Ferenčák hlasovať o ústave, Gröhling kritizuje návrh nového rokovacieho poriadku

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR Richard Raši nemá informácie o tom, ako bude o novele ústavy hlasovať poslanec Ján Ferenčák (obaja Hlas-SD). Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12. Myslí si tiež, že zvýšenie kvóra na presadenie ústavných zmien z 90 na 100 poslancov v parlamente neprejde. Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling kritizoval návrh nového rokovacieho poriadku pléna Národnej rady. Poslanci strany ho podľa neho nepodporia.
„Oni nechcú chodiť do práce, chcú, aby tá schôdza bola veľmi rýchla, nech to rýchlo prebehne, nech sa nikto o to ani nezaujíma,“ vyhlásil Gröhling. Etický kódex, ktorý avizuje koalícia, bude podľa neho náhubkom.Raši naopak vidí v novom rokovacom poriadku prínos. „Zavádza sa možnosť používania vizuálnych pomôcok, však to je zásadná vec, kde sa určí typ, forma, aby mohli poslanci ukázať, čo hovoria aj vizuálnymi pomôckami,“ myslí si. Vymenoval aj ďalšie navrhované úpravy.
Predseda parlamentu tiež vyhlásil, že dôveruje vedcom zo Slovenskej akadémie vied, ktorí analýzou vyvrátili tvrdenia splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Predseda SaS vyhlásil, že Kotlár v tejto pozícii nemá čo robiť a najvyšší ústavní činitelia by mali vyslať jasný signál.Šéf Národnej rady tvrdí, že plošné zvýšenie DPH nebude súčasťou pripravovanej konsolidácie verejných financií. Energopomoc pre obyvateľov podľa neho predstavia „v najbližších dňoch“. Avizoval tiež, že memorandum medzi vládou a Slovenskými elektrárňami bude pokračovať. Raši zároveň nemá informácie o tom, že by sa účinnosť výnimky z platenia transakčnej dane pre malé podniky mala posúvať.
Gröhling vládnu koalíciu za prístup ku konsolidácii kritizoval. „Je to nezodpovedné z tejto vlády, že neustále vyčkávajú, a že nepovedia žiadne opatrenie, ktoré sa bude dotýkať ľudí, pretože ľudia zaplatia tieto opatrenia. Pre mňa je to normálne že arogantné, tak ako táto vláda je arogantná, tak sa arogantne správa aj voči ľuďom,“ myslí si.