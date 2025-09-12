Pod posledným rebelom sa trasie stolička: Vykopnú z Hlasu aj Ferenčáka? Žiga svojím stanoviskom naznačil veľa

BRATISLAVA - Po tom, ako sa z Hlasu museli porúčať také mená ako Samuel Migaľ, Roman Malatinec či Radomír Šalitroš je tu ešte posledný člen "Hlasu rozumu". Stolička sa zrejme už trasie aj pod prvým mužom mesta Kežmarok a poslancom Jánom Ferenčákom. Mnohé naznačil už podpredseda parlamentu.
Ide o poslanca za Hlas-SD Petra Žigu, ktorý poskytol svoj pohľad na situáciu s primátorom Kežmarku Ferenčákom v relácii na televíznej stanici JOJ 24. Ferenčák má podľa neho rozdielne pohľady nielen na už skôr avizovanú zmenu ústavy s dvoma pohlaviami, ale aj na samotnú konsolidáciu verejných financií.
Zatiaľ je členom, priznáva Žiga
V relácii padla otázka o tom, či je Ferenčák vôbec ešte stále členom koalície, pretože ju pravidelne kritizuje. "Pán Ferenčák je zatiaľ členom nášho poslaneckého klubu. Má na niektoré kroky vládnej koalície vyhranené názory. My s ním komunikujeme, diskutujeme. Vnímame tieto jeho iné názory. Však ono ten vzťah sa nejakým spôsobom vyvrbí..." povedal pred kamerami podpredseda parlamentu Hlasu Peter Žiga.
"Uvidíme ako budeme ďalej pokračovať, každopádne dnes je členom vládnej koalície," zopakoval.
Ferenčák má vážne výhrady ku spôsobu konsolidácie s tým, že štát by mal podľa neho šetriť ešte viac, a to na sebe. Rozhodne nepodporuje rušenie voľna na sviatok boja za slobodu a demokraciu počas 17. novembra. Stavia sa aj proti vládnej novele ústavy o dvoch pohlaviach, ktorú premiér Robert Fico (Smer-SSD) okrem iného nazval aj "hrádzou proti progresivizmu". Ani na septembrovej schôdzi nemá Ferenčák v pláne podporovať všetky zákony z dielne vládnej koalície.
Osudy členov Hlasu rozumu
Ferenčák bol ešte pred niekoľkými mesiacmi členom istej platformy s názvom "Hlas rozumu", ktorá vznikla v koaličnom Hlase-SD a jej súčasťou boli poslanci Samuel Migaľ, Roman Malatinec, Radomír Šalitroš a samotný Ferenčák. Ich budúcnosť je dnes už jasná. Kým Migaľ a Šalitroš skončili na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Malatinec sa pridal k huliakovcom do Strany Vidieka.