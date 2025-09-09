Richter oznámil koaličný plán ku konsolidačnému balíku: Najskôr škrty pre ľudí, až potom pre štát

BRATISLAVA - Konsolidačné opatrenia na budúci rok môžu byť do Národnej rady (NR) SR predložené v dvoch častiach. Prvá by bola zameraná na všeobecnejšie ekonomické zmeny a druhá na zásahy do štátnej správy a jednotlivých rezortov. Avizoval to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda poslaneckého klubu najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Ján Richter.
Jedna z hlavných úloh nadchádzajúcej schôdze NR SR, ktorá začína v utorok, bude podľa neho práve príprava legislatívnych podmienok, aby sa parlament mohol v októbri zaoberať samotným štátnym rozpočtom na budúci rok. Konsolidačné opatrenia príde premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický (obidvaja Smer-SD) najprv predstaviť poslancom a následne ich majú popoludní prezentovať verejne na tlačovej konferencii.
„V tejto chvíli to môže byť aj v dvoch častiach. Tá prvá časť sa má týkať tých všeobecno-ekonomických podmienok a riešení a tá druhá sa môže týkať dopadov na štátnu správu, jednotlivé rezorty a ministerstvá. Nevylučujem, že to môže byť dvoch častiach,“ uviedol Richter s tým, že podrobnosti budú známe neskôr.
Balík opatrení, ktoré už budú pripravené, má najprv prerokovať tripartita a následne v stredu (10. 9.) schváliť vláda. Potom bude smerovať do parlamentu. „Budeme sa tomu plynule venovať hlavne v piatok (12. 9.), kedy má minister financií hlavné body rokovania,“ avizoval Richter.
Richter pripúšťa odklad hlasovania o ústave, SNS má stiahnuť svoje návrhy
Koaličná SNS stiahne z rokovania Národnej rady (NR) SR novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a mala by stiahnuť aj návrh, ktorým chce znížiť plat prezidenta SR. Takisto nezaradení poslanci podporujúci koalíciu stiahnu novelu zákona o hazardných hrách, pretože by sa mal pripraviť vládny návrh. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter. Pokiaľ by sa pri vládnej novele Ústavy SR nenašla dohoda, pripustil odklad hlasovania na ďalšiu schôdzu.
SNS podľa Richtera akceptovala požiadavku ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a stiahla svoje návrhy, ktoré sa priamo dotýkali verejných financií. SNS má stiahnuť novelu, ktorou navrhovala zvýšiť hranicu prednostných hlasov potrebných na posun kandidáta na zvoliteľnú pozíciu z troch na sedem percent. O návrhu SNS o znížení platu prezidenta na polovicu sa podľa Richtera ešte vedú debaty. Je podľa neho možné, že plat prezidenta i ďalších ústavných činiteľov bude súčasťou konsolidačného balíka. „Plat prezidenta bude podľa všetkého podliehať najväčšej daňovej skupine a aj tak odovzdá jednu tretinu platu štátu,“ naznačil. O návrhu, ktorým chce SNS oslobodiť od transakčnej dane živnostníkov a malé firmy s obratom do 100.000 eur, sa podľa Richtera ešte diskutuje.
O novele ústavy sa má hlasovať 25. septembra. Richter ešte bude hovoriť s poslancami za KDH a Richardom Vašečkom (Slovensko, Za ľudí, KÚ). „Ak by sa stalo, že nenájdeme dohodu, som pripravený posunúť vec na ďalšiu schôdzu,“ povedal šéf klubu Smeru-SD. Ak by Ján Ferenčák (Hlas-SD) chcel podporiť vládnu novelu len vtedy, ak prejde jeho návrh o zvýšení kvóra na zmenu ústavy z 90 na 100 poslancov, Smer-SD to nepodporí. „To si žiada omnoho väčšiu diskusiu,“ zdôraznil Richter.Pri zákone o tzv. covidových amnestiách, ktorý parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini, nie je podľa Richtera zhoda v koalícii. Poslanci Smeru-SD nie sú pripravení podporiť veto prezidenta. „Trváme na zákone, ktorý sme schválili,“ dodal.Parlamentná schôdza by sa podľa Richtera nemala predlžovať, no je možné, že v ďalších týždňoch sa upraví rokovanie tak, že sa skráti obedná prestávka alebo sa predĺžia rokovacie dni.