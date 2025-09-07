Kotlár otvorene o vakcínach aj stabilite v koalícii: TAKTO reagoval na výroky Huliaka

BRATISLAVA – Splnomocnenec vlády pre manažovanie pandémie Peter Kotlár sa v relácii Politika 24 pustil do ostrých vyjadrení. Tvrdí, že premiér Robert Fico musí vedieť o všetkých krokoch ministrov, vrátane Rudolfa Huliaka, ktorý ho vraj odborne urazil. Zároveň pripustil, že jeho pôsobenie môže ohroziť stabilitu koalície.
Kotlár v relácii Politika 24 televízie Joj priznal, že svoju prácu robí nezávisle a že si je vedomý politických súvislostí. „V politike už nejaký ten čas to sledujem a poznám tie vzťahy. A vzhľadom k tomu, že som nezávislým poslancom, z hľadiska deľby moci mám výsostné postavenie,“ uviedol.
Počas neprítomnosti premiéra Roberta Fica v Číne mal podľa neho jeho „politický výrobok“, teda minister Rudolf Huliak, znevážiť jeho prácu. „Vyjadril sa, že som ho sklamal odborne, pričom o odbornej stránke on pravdepodobne ani nemôže rozprávať, lebo tej odbornosti nerozumie,“ povedal Kotlár.
Podľa neho nemôže byť reč o tom, že by Fico nevedel o nákupe ďalších vakcín či konaní svojich ministrov: „Ja si nemyslím, že existuje možnosť, že by predseda vlády nevedel o nákupe ďalších vakcín, že by nevedel o konaní Rudolfa Huliaka, nevedel o konaní iných ministrov vo vzťahu ku mne.“
Stabilita koalície
Podľa Kotlára sa otázka jednoty vládnej koalície stáva čoraz citlivejšou. „Ak by som ďalej ťahal výsledky svojej práce, stabilita koalície by bola narušená. To si povedzme na rovinu,“ vyhlásil. Zároveň zdôraznil, že je pripravený ustúpiť, ak by to malo zachovať vládu: „Netvrdím, že som múdry človek, ale hovorí sa, že múdry človek zvolí mier napriek tomu, že má pravdu.“
Tvrdí, že politické spory sú prirodzené, no v druhej polovici volebného obdobia sa menia na súčasť kampaní jednotlivých strán. „Politika sa začala ukazovať ako veľmi nebezpečný prvok, pokiaľ máte tendenciu konať nezávisle a bez väčšej podpory,“ poznamenal.
Očkovanie a vakcíny
Moderátorka relácie Lenka Ježová konfrontovala Kotlára s vyjadrením Richarda Fleminga, spoluautora jeho štúdie o vakcínach. Fleming napísal, že „štúdia nikdy netvrdila, že namerané hodnoty DNA vo vakcínach prekračujú akceptované limity“. Kotlár reagoval slovami: „Nie som si istý, či táto správa pochádza od doktora Fleminga.“
Sám sa netají odmietavým postojom k očkovaniu: „Môj postoj je osobný. Osobné rozhodnutie nedať sa očkovať žiadnou očkovacou látkou. Zdravie nemôže prechádzať ihlou. Nie som očkovaný a nie sú očkované ani moje deti,“ povedal.
archívne video
Kotlár uviedol, že ako splnomocnenec poberá odmenu 800 až 900 eur mesačne. Má rozpracovaných 117 správ o manažovaní pandémie, no tvrdí, že sa dostáva k informáciám veľmi pomaly: „Reakcia na moje žiadosti je taká pomalá, že sa pomaly dostávame do obdobia premlčania jednotlivých činov.“ Za najväčšie zlyhania počas pandémie považuje plošné testovanie a zatváranie škôl. Správu, ktorú mal pripravenú niekoľko mesiacov po nástupe, vraj odložili bokom.