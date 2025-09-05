AKTUÁLNE Fico sa po návrate z Číny stretol so Zelenským: Hlavnou témou je energetická infraštruktúra

UŽHOROD – Predseda vlády SR Robert Fico sa v piatok v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Stretnutie sa koná len pár dní po tom, čo sa Fico v Pekingu stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hlavnou témou rozhovorov má byť energetická infraštruktúra a budúcnosť dodávok ropy a plynu.
Aktualizované 14:25 Líder opozičného PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka upozorňuje na to, že piatkové rokovanie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa nekoná v dobrej atmosfére. "Slovenský premiér bol nielenže servilný voči Vladimirovi Putinovi, ale pôsobilo to, akoby si nechal diktovať, akým spôsobom má zatlačiť na Ukrajinu. (...) To si myslím, že pred stretnutím vytvorilo veľmi zlú atmosféru. Člen predsedníctva PS Ivan Korčok to dokonca označil za provokáciu. Takže nie je to veľmi dobrý moment a veľmi dobrá atmosféra, v ktorej sa toto stretnutie uskutočňuje,“ skonštatoval.
14:15 Predseda vlády SR Robert Fico sa v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
13:40 Na hraničnom priechode smerom na Ukrajinu sa stretli premiér Robert Fico a predseda Európskej rady Antonio Costa.
13:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok v Užhorode pred bilaterálnym rokovaním so slovenským premiérom Robertom Ficom stretol aj s predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Diskutovali spolu o členstve Ukrajiny v EÚ, dovoze ruskej ropy aj bezpečnostných zárukách. „Dokonca aj Rusko teraz uznáva cestu Ukrajiny smerom do EÚ. Je poľutovaniahodné, že im to trvalo od roku 2013, kým si to uvedomili,“ uviedol Zelenskyj. Postoj Maďarska, ktoré vyjadrilo nesúhlas s členstvom Ukrajiny preto označil za „zvláštny“.
Predseda vlády SR Robert Fico sa dnes v ukrajinskom Užhorode stretne s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa Úradu vlády SR bude jedným z hlavných bodov rokovania energetická infraštruktúra. Slovenský premiér sa počas návštevy stretne aj s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou.
Stretnutie prichádza krátko po Ficovej ceste do Číny, kde rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Slovenský premiér tam kritizoval ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru, ktoré v auguste viackrát prerušili dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska. Rokovanie oboch lídrov bude pozorne sledované aj pre Ficove predchádzajúce kritické vyjadrenia na adresu Ukrajiny a Európskej únie.
Súčasťou slovenskej delegácie je aj podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Zelenskyj plánuje tlačiť na Fica, aby znížil dovoz ruskej ropy
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje v piatok na rokovaniach so slovenským premiérom Robertom Ficom otvoriť otázku dovozu ruskej ropy do Európy. Európska únia (EÚ) zakázala väčšinu dovozu ropy z Ruska v reakcii na inváziu Moskvy na Ukrajinu, ale Slovensko a Maďarsko boli z tohto zákazu vyňaté, aby mali čas nájsť alternatívne dodávky ropy. To viedlo k treniciam medzi Bratislavou a Kyjevom. Ukrajina sa počas konfliktu zameriava na útoky na ropovod Družba, ktorý prepravuje ruskú ropu do oboch krajín EÚ.
„Amerika chce vážne znížiť príjmy Ruska z vývozu energií, to je správna cesta,“ povedal Zelenskyj vo videohovore na ekonomickom fóre v Taliansku. „O tejto otázke budeme (s Ficom) diskutovať tiež,“ dodal. Na štvrtkovom samite so spojencami v Paríži mali Zelenskyj a ďalší európski lídri videokonferenciu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Zelenského Trump vyjadril frustráciu z nákupov ruskej ropy v EÚ. „Je veľmi sklamaný z niektorých európskych krajín, najmä z Maďarska a Slovenska, pretože naďalej kupujú ruskú ropu,“ povedal Zelenskyj.
Šutaj Eštok verí v konštruktívny dialóg
Líder koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok verí, že premiér Robert Fico (Smer-SD) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj budú na piatkovom stretnutí viesť konštruktívny dialóg. Dúfa, že bude nadväzovať na predošlé rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na tlačovej konferencii pri otváraní klientskeho centra v Senici.
Šutaj Eštok zároveň vyzdvihol zahraničnú politiku súčasnej vlády na všetky svetové strany. Ocenil, že premiér absolvoval zahraničnú cestu v Číne. Privítal tiež stretnutie Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Verím, že hovorili o čo najskoršom ukončení vojnového konfliktu na Ukrajine a aj o ekonomických aspektoch konfliktu, ktoré sú zlé pre SR,“ dodal. Dúfa, že premiér bude v piatok Zelenskému tlmočiť i odkaz od Putina.