Po rokovaní s Ficom zazneli silné slová: Ruský plyn a ropa nemajú podľa Zelenského budúcnosť

UŽHOROD - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po stretnutí s premiérom SR Robertom Ficom vyhlásil, že ruský plyn a ropa nemajú žiadnu budúcnosť.
Poukázal pri tom na aktuálny postoj Spojených štátov k ruským dodávkam energií do Európy. Ukrajina podľa jeho slov chce zabezpečiť energetickú stabilitu pre SR a ostatných partnerov. „Sme pripravení zabezpečiť energetickú stabilitu pre Slovensko, aj pre iných partnerov a chceme mať spoločné projekty. Máme jediný princíp, nie ruským energetickým zdrojom,“ deklaroval Zelenskyj.
"Slovensko bude robiť všetky rozhodnutia v energetickej oblasti, ktoré budú dobré pre slovenskú suverénnu politiku," vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom. Úlohou je podľa slovenského premiéra nájsť taký systém, ktorý bude zaisťovať každej krajine bezpečné a kvalitné dodávky energií za primerané ceny. Zároveň by jednotlivé štáty podľa Fica nemali prijímať opatrenia, ktoré poškodzujú iné krajiny."