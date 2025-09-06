Podľa Fica sú dôležitejšie témy ako analýza vakcín! Téma konsolidácie je pred koncom

BRATISLAVA - Na Slovensku sú podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) dôležitejšie témy ako analýza vakcín. Premiér to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy s tým, že s analýzou „nebude utekať na vládu“.
Fico neodpovedal na otázku, kedy by analýzu vakcín proti COVID-19 Slovenskej akadémie vied mohol vládny kabinet prerokovať. „Dobre vieme, že sa očkovalo experimentálnymi vakcínami. Vo svete je obrovské množstvo pochybností. Treba si všetky tie nejasnosti, ktoré sú medzi splnomocnencom (vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrom Kotlárom, poznámka TASR) a Slovenskou akadémiou vied, na ministerstve zdravotníctva vyjasniť,“ vyhlásil.
Koaličná rada by mala byť v pondelok
Koaličná rada by sa mala zísť v pondelok (8. 9.). V sobotu sa koná stretnutie premiéra Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD).
„Sú termíny, ktoré nás nepustia. My už toto nevieme naťahovať ako žuvačku, tie rokovania. Musí padnúť definitívne rozhodnutie,“ zdôraznil Fico. Téma konsolidácie na budúci rok je podľa neho pred koncom, neuzavreté je stále šetrenie v jednotlivých rezortoch.
„My teraz potrebujeme ešte rozdeliť určitú sumu peňazí, aby to ušetrili rezorty a ministerstvá. My teraz štát zoštíhľujeme, hľadáme zdroje, aby sme naplnili ten objem, ktorý je pomerne veľký na konsolidáciu,“ priblížil premiér s tým, že rozumie jednotlivým ministrom, že si chránia svoje rezortné záujmy. Zároveň avizoval, že „rozdelenie zodpovednosti“ medzi firmy, ľudí a štát v rámci konsolidácie na budúci rok bude spravodlivejšie, ako v balíku na tento rok.
Súčasná vláda podľa neho vie, že musí konsolidovať, aj keď to nie je príjemné. Zopakoval, že za zlý stav verejných financií môže súčasná opozícia, ktorá vládla predtým. „Pripomínajte slovenskej verejnosti, kto to spôsobil. Veď dnes v radoch opozície sedia ľudia, ktorí za to nesú plnú zodpovednosť,“ podčiarkol Fico.
Zmena Ústavy SR je pred záverečným hlasovaním, je však vecou Národnej rady (NR) SR, či sa bude o nej v parlamente hlasovať v septembri. Ak by zmena pri prípadnom septembrovom hlasovaní neprešla, pokúsia sa o to možno o pol roka. Premiér však hovorí o historickej chvíli dať do ústavy „rozumné veci.“