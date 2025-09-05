Protest na Hrebienku! Turisti vyzývajú na zrušenie výberu chatárov: Hovoria o konflikte záujmov

VYSOKÉ TATRY – Kauza okolo výberového konania na nových chatárov vo Vysokých Tatrách sa vyostruje. Skupina priateľov a podporovateľov Tatier oznámila, že túto nedeľu zorganizuje protestné zhromaždenie na Hrebienku. Dôvodom je nespokojnosť s výsledkami výberového konania, v rámci ktorého sa do čela Téryho chaty dostal Tomáš Hvizdák – podľa kritikov bez potrebných skúseností, no s konfliktom záujmov.
Organizátori zhromaždenia vyjadrili solidaritu s chatármi a kritiku voči Klubu slovenských turistov (KST) a SHS JAMES, ktoré výber organizovali. Organizátori upozorňujú, že do vedenia Téryho chaty sa dostal Tomáš Hvizdák, ktorý podľa nich nemá žiadne skúsenosti s vedením horskej chaty ani s pohybom vo vysokohorskom teréne. V tlačovej správe poukazujú aj na to, že sa doteraz prezentoval ako youtuber a je zároveň členom výkonného výboru KST, čo považujú za konflikt záujmov.
Podľa vyhlásenia má byť cieľom zhromaždenia stáť za hodnotami, ktoré sa v horách vytvárajú a ktoré ľudí spájajú – rešpekt a pokora k horám, tradíciám, sloboda a úcta voči krehkému vysokohorskému ekosystému i jeho kultúre. Organizátori žiadajú, aby sa tieto princípy premietali aj do výberu chatárov.
Pod výzvou sú podpísaní turisti, horolezci, nosiči, vodcovia, chatári, záchranári a ďalší ľudia, ktorí sa v Tatrách dlhodobo pohybujú. Deklarujú, že chcú, aby sa aj naďalej každý cítil v horách dobre, aby tam našiel pokoj, radosť a bezpečie.