Britská polícia na proteste Palestine Action zadržala viac ako 425 ľudí

LONDÝN - Britská polícia v sobotu na proteste v Londýne zadržala viac ako 425 ľudí, ktorí vyjadrovali podporu skupine Palestine Action. Propalestínska organizácia je v krajine zakázaná, keďže vláda ju označila za teroristickú organizáciu. Informuje o tom agentúra AFP.
Metropolitná polícia v Londýne uviedla, že medzi zadržanými sú väčšinou ľudia, ktorí vyjadrovali podporu zakázanej organizácii. Polícia varovala, že nebude váhať zadržať každého, kto výslovne vyjadrí podporu zakázanej skupine. Viac ako 25 ľudí zadržali aj pre „napadnutie policajtov a iné porušenie verejného poriadku“. Niektorí demonštranti podľa zástupkyne komisára Claire Smartovej policajtov udierali päsťami, kopali a opľúvali.
„Naša úloha v kontexte protestov je presadzovať zákon a zabezpečiť, aby tí, ktorí uplatňujú svoje právo na protest, tak mohli robiť bezpečne,“ povedala. Na demonštrácii v Londýne sa podľa organizátorov zo skupiny Defend Our Juries zúčastnilo 1500 ľudí, ktorí sa zišli s plagátmi s nápismi „Som proti genocíde, podporujem Palestine Action“.
Policajti začali zadržiavať demonštrantov do niekoľkých minút od začiatku protestu, pričom došlo k potýčkam a hádkam. „Vyjadrovanie podpory zakázanej organizácii je trestným činom na základe zákona o boji proti terorizmu,“ uviedla metropolitná polícia. Na predošlých protestoch zadržali policajti viac ako 700 osôb a 138 z nich obvinili na základe zákona o boji proti terorizmu. Britská vláda zakázala skupinu Palestine Action v júli po tom, ako jej aktivisti vnikli na leteckú základňu a poškodili tam viaceré lietadlá. Protestovali podľa vlastných slov voči podpore Spojeného kráľovstva pre ofenzívu Izraela proti militantom Hamasu v Pásme Gazy.