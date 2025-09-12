Zvrat v Tatrách! Víťaz výberu na Téryho chatu odstupuje: Spomína zákulisné hry a tajnú finančnú ponuku

VYSOKÉ TATRY - Tomáš Hvizdák, víťaz výberového konania na legendárnu Téryho chatu, oznámil, že odstupuje ešte pred začiatkom svojho pôsobenia. Tvrdí, že čelil mediálnemu lynču, zákulisným hrám a dokonca spomína tajnú finančnú ponuku od svojho predchodcu.
Hvizdák svoje rozhodnutie oznámil v utorok prostredníctvom videa na YouTube. Zdôraznil, že od výberového konania sa snažil o korektné riešenie a konštruktívnu spoluprácu. „Krátko po výberom konaní som sa stretol s Petrom Michalkom v snahe upokojiť vzniknutú situáciu a najmä nájsť spoločnú dohodu, z ktorej by vzniklo niečo, čo malo ukázať Slovensku, že sa to dá aj inak,“ uviedol Hvizdák.
Podľa jeho slov sa rokovania postupne komplikovali. „S každým ďalším kontaktom protistrana navyšovala svoje požiadavky, až to nakoniec skončilo ponukou na pravidelný ročný príspevok vo výške 60-tisíc eur, ktorý znamená, že sa v prevádzke chaty vôbec nebudem vyskytovať,“ dodal s tým, že komunikáciu už odovzdal polícii. "Entuziazmus, s ktorým som do toho nastupoval zničil mediálny lynč," dodal Hvizdák.
archívne video
Súčasný chatár sa bráni
Súčasný chatár Peter Michalka, ktorý Téryho chatu vedie jedenásť rokov, sa bráni, že Hvizdák jeho slová prekrútil. „Vidím, že si to interpretoval inak. Pritom nešlo o nič iné než o obchodnú ponuku,“ reagoval pre televíziu Markíza. „Stretli sme sa, ponúkal mi spoluprácu, aby som za nejakých podmienok naďalej ostal na chate s mojím tímom. Z toho rozhovoru vyšlo najavo, že primárne mu ide o ekonomiku chaty a o samotnú prevádzku nemá záujem. Skúsil som svoju šancu a dal som mu ponuku, že ak odstúpi z chatárstva, som ochotný významným spôsobom navýšiť nájomné,“ vysvetlil Michalka.
Michalka medzičasom potvrdil, že s Téryho chatou už nepočíta: „Za tohto vedenia KST ju ani nechcem vidieť,“ uviedol pre televíziu JOJ. Podľa podmienok výberového konania navyše platí klauzula, že ak valné zhromaždenie KST zmluvu neschváli, víťaz aj tak prevezme chatu aspoň na jeden rok. KST sa pritom netajilo, že chcelo na Téryho chate vlastného človeka.
Polícia už potvrdila, že sa komunikáciou medzi chatármi zaoberá. O tom, kto bude v najbližšom období legendárnu tatranskú chatu spravovať, sa definitívne rozhodne až po zasadnutí valného zhromaždenia KST.