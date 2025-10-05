Téryho chata v problémoch: Prevádzka je ohrozená! Nosičov hľadá mladá účastníčka výberového konania

VYSOKÉ TATRY - V tatranských výškach to poriadne vrie! Už o necelý mesiac sa majú vymeniť nájomcovia na Téryho chate a Chate pod Rysmi, no všetko nasvedčuje tomu, že hlavne na Téryho chate zavládne chaos. Súčasní chatári tvrdia, že s nimi nikto nekomunikuje. Celú situáciu navyše okorenil inzerát na Bazoši, v ktorom sa hľadajú nosiči na Térynku!
Pôvodný víťaz výberového konania na Téryho chatu, Tomáš Hvizdák, oznámil, že z postu odstupuje ešte predtým, ako stihol začať. Urobil tak po vlne kritiky, ktorá sa na neho valila. Predseda Klubu slovenských turistov, ktorý je väčšinovým vlastníkom vysokohorských chát, Peter Švec potvrdil, že pôvodný chatár Peter Michalka aj napriek tomu chatárom neostane, keďže neuspel vo výberovom konaní. Zatiaľ nie je jasné, kto chatu povedie od 1. novembra. Aj napriek tomu, že Hvizdák z postu odstúpil, je podľa predsedu KST povinný najbližší rok platiť nájomné.
Zvrat v Tatrách! Víťaz výberu na Téryho chatu odstupuje: Spomína zákulisné hry a tajnú finančnú ponuku
Téryho chata je otvorená celoročne, no jej prevádzka je ohrozená. Doterajší chatár Peter Michalka hovorí, že oficiálne s ním nikto z Klubu slovenských turistov nekomunikuje. „Je to zmätok nad zmätok, nikto nič nevie. Po valnom zhromaždení ostanú novému chatárovi len dva týždne na prípravu,“ uviedol pre Denník N. Térynka je pritom otvorená celoročne a podľa Michalku hrozí, že bude musieť minimálne na čas zavrieť.
Michalka, ktorý Téryho chatu viedol roky, do nej podľa vlastných slov investoval vyše 100-tisíc eur zo svojho. Časť vybavenia si plánuje odniesť. „Navrhol som, aby mi veci preplatili alebo mi predĺžili zmluvu o rok, aby som zaučil nového chatára,“ hovorí. Ak sa tak nestane, Térynke hrozí, že ostane minimálne mesiac zatvorená, keďže podľa Michalku by toľko trvalo, kým by tam nanosili nové veci.
Viktor Beránek uviedol, že Chata pod Rysmi bude bez problémov fungovať do konca októbra. Následne ju upracú, no nezazimujú, pretože nie je jasné, či nový nájomca nebude chcieť ešte niečo doplniť alebo upraviť. Keďže od novembra až do začiatku ďalšej letnej sezóny chata nefunguje, prebratie prevádzky sa podľa neho môže uskutočniť aj po valnom zhromaždení. Z technického hľadiska je chata podľa neho vo výbornom stave.
Inzerát na Bazoši
V tejto neprehľadnej situácii sa ako možná nástupkyňa objavila 24-ročná Júlia Viktória Imriščáková, ktorá neuspela v konkurze na Chatu pri Zelenom plese. Tá aktuálne zháňa personál na Téryho chatu – a to rovno cez inzerát na portáli Bazoš, kde ponúka prácu pre vysokohorských nosičov s ubytovaním a stravou po vynáške.
“Toto ja neriešim vôbec, z nášho pohľadu je nájomca Tomáš Hvizdák, a aké bude mať obchodné dohody alebo má, to som zatiaľ neriešil vôbec, k tomuto sa neviem vyjadriť,“ dištancoval sa od zháňania nosičov Peter Švec, predseda KST.
Spor vlastníkov
Za celým chaosom stoja aj nezhody medzi dvomi spolumajiteľmi tatranských chát – Klubom slovenských turistov a Slovenským horolezeckým spolkom JAMES. Horolezci tvrdia, že KST pripravilo zmluvy bez ich vedomia a úplne obišlo ich organizáciu.
Horolezecký spolok nesúhlasil s tým, aby bol Tomáš Hvizdák vybraný za nového chatára na Téryho chatu. Upozorňovali na morálny konflikt záujmov vzhľadom na jeho pôsobenie vo výkonnom výbore KST. Zároveň mu vyčítali nedostatok skúseností s vedením vysokohorskej chaty, opakované porušovanie návštevného poriadku TANAP-u či príliš tvrdé a nevhodné presadzovanie manažérskych postupov v horskom prostredí.
Archívne video
Ako riešenie navrhli predĺžiť zmluvu so súčasným chatárom Petrom Michalkom, no mailom zároveň odoslali aj návrh zmluvy pripravený pre Tomáša Hvizdáka. Predseda Pacek to zdôvodnil tým, že zmluvy pripravili v rôznych verziách, pretože valné zhromaždenie je jednorazové a následne už nie je možné dopĺňať nové materiály.
Podľa Paceka Klub slovenských turistov všetky tieto návrhy odmietol a obvinil spolok z neprimeraného zasahovania do vnútorných záležitostí KST. Dozvedeli sa tiež o verzii zmlúv, v ktorej ako výhradný vlastník vystupuje práve KST. Valné zhromaždenie KST sa bude konať 18. októbra a má rozhodnúť o nájomných zmluvách.