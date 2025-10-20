Klub turistov schválil nové zmluvy pre tatranských chatárov: Rokovanie sprevádzali protesty a bezpečnostná služba

ŽILINA – Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov (KST) v Žiline schválilo nové zmluvy na prenájom tatranských chát víťazom výberového konania – a to napriek silnej kritike, petíciám a napätej atmosfére pred aj počas zasadnutia. Dovnútra nevpustili ani predstaviteľov petičného výboru a celé hlasovanie vôbec po prvý raz v histórii strážila súkromná bezpečnostná služba.
Podľa zdroja Denníka N valné zhromaždenie potvrdilo výsledky výberového konania. Téryho chatu preberie Tomáš Hvizdák, člen výkonného výboru KST, Chatu pod Rysmi povedie nosič Ján Ševčík a Zbojnícka chata aj Chata pri Zelenom plese zostávajú pod vedením doterajších chatárov Mikiho Knižku a Tomáša Petríka.
Delegáti zároveň odsúhlasili zvýšenie platu predsedu Petra Šveca a zmluvu na dobu neurčitú. Atmosféra počas hlasovania bola vraj pokojná, hoci pred budovou to vyzeralo inak.
Protest pred budovou, petíciu neprevzali
Pred miestom rokovania sa zišlo približne 50 členov KST, nosičov a priaznivcov tatranských chát, medzi nimi aj končiaci chatár Téryho chaty Peter Michalka a Igor Fabricius z Chaty M. R. Štefánika pod Ďumbierom. Chceli vedeniu osobne odovzdať petíciu za odvolanie predsedu Petra Šveca a výzvu na prehodnotenie výberových konaní – no márne.
„KST má nejaké poslanie, máme nejaké zásady a hodnoty. A spôsob, akým KST komunikuje, nám príde veľmi nešťastný. Sú tam aj závažné veci, kde si vedenie natáča videá v ochranných pásmach a smeje sa, že porušuje zákon o ochrane prírody, a mnoho ďalších vecí znevažujúcich prácu horskej záchrannej služby,“ zdôraznila Martina Kedrová z petičného výboru s tým, že vedenie KST by malo ísť príkladom, aby sa konalo v súlade so zákonom.
Tiché protestné zhromaždenie pred začiatkom Valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
Tvrdí, že pri vchode stáli členovia súkromnej bezpečnostnej služby, ktorí odmietli petičiarov vpustiť dnu. „Povedali, že mi môžu zavolať pána predsedu. Nakoniec vyšla zamestnankyňa sekretariátu, osopila sa na mňa, že oni nič prijímať nebudú a že to môžeme poslať na ústredie,“ opísala pre Denník N situáciu Kedrová. Pod petíciu sa zatiaľ podpísalo cez 400 členov KST.
Na valné zhromaždenie sa neúspešne pokúsil dostať aj Anton Pacek, predseda Slovenského horolezeckého spolku JAMES, ktorý je menšinovým vlastníkom tatranských chát. Ten požiadal delegátov, aby na začiatku programu odsúhlasili jeho vystúpenie a zaradili body týkajúce sa nájomných zmlúv. Nikto mu však nedal nič vedieť a tak po niekoľkých hodinách odišiel.