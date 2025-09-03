Kauza okolo vysokohorských chát neutícha: Beránek žiada nové výberové konanie, on už kandidovať nebude!

VYSOKÉ TATRY – Rozruch okolo vysokohorských chát vo Vysokých Tatrách pokračuje! Viktor Beránek, ktorý po takmer polstoročí končí na Chate pod Rysmi, obvinil Klub slovenských turistov zo zmanipulovaného výberového konania. Vyzýva na jeho zrušenie, nové spravodlivé konkurzy a odstúpenie nástupcov. Sám už pritom kandidovať nechce.
„Po vyhlásení Slovenského horolezeckého spolku James je všetko jasné a potvrdené. Neklamal som ani som si nič nevymýšľal, keď som napísal, že celé výberové konanie bolo zmanipulované a dopredu pripravené,“ uviedol Beránek vo vyhlásení, ktoré sprostredkoval reportér TV Joj Jozef Kubáni.
Zároveň zdôraznil, že ho najviac mrzí, že on a ďalší uchádzači boli prizvaní len „pro forma, aby sme im robili štatistov a šašov“. Podľa jeho slov tak Klub slovenských turistov (KST) zažíva najväčšiu hanbu vo svojich dejinách.
Skúsený chatár zároveň navrhol, ako podľa neho čo najrýchlejšie ukončiť celý škandál. Tvrdí, že je potrebné zrušiť súčasné výberové konanie a zároveň vyzýva nových chatárov Jána Ševčíka a Tomáša Hvizdáka, aby sa svojich postov vzdali. Riešením má byť vypísanie nového konkurzu s nezávislou komisiou. Beránek pritom sám prisľúbil, že ak sa tak stane, k 1. novembru 2025 definitívne ukončí pôsobenie na Chate pod Rysmi a do ďalšieho výberu sa už neprihlási.
Spor medzi KST a SHS James
Do konfliktu sa dostali aj samotní spoluvlastníci chát. Slovenský horolezecký spolok (SHS) James, ktorý je menšinovým vlastníkom, otvorene kritizoval priebeh konkurzu. Predseda spolku Anton Pacek uviedol, že James na výberovom konaní pôvodne netrval, pretože súčasní chatári svoju prácu robili dobre. Nakoniec sa však podvolili väčšinovému podielu KST.
Podľa Paceka bolo jasné, že o Téryho chate rozhodli funkcionári KST vopred, a napriek skúsenostiam súčasného chatára Petra Michalku presadili svojho človeka Tomáša Hvizdáka. Pri Chate pod Rysmi síce nového chatára Jána Ševčíka označil za vhodného kandidáta, no dodal, že aj tu „ostáva pachuť v ústach“, či nejde o vopred pripravené riešenie.
KST odmieta obvinenia
Výmena chatárov na Chate pod Rysmi a Téryho chate sa stretla s veľkou vlnou kritiky zo strany verejnosti. KST v pondelok (1. 9.) na tlačovej konferencii odmietol, že mal na nových chatárov vo Vysokých Tatrách vopred vybraných kandidátov, a takisto, že by ich pri rozhodovaní ovplyvňoval nejaký politik. Podpredseda klubu Marek Heinrich zároveň vylúčil, že by pri výbere šlo o konflikt záujmov.
Spolu s predsedom KST Petrom Švecom potvrdili, že klub neplánuje zmeniť svoje rozhodnutie aj napriek verejnému tlaku. Pri výbere nových chatárov zavážili podľa Šveca najmä manažérske projektové skúsenosti uchádzačov. Nájomné zmluvy s jednotlivými chatármi schváli a potvrdí v druhej polovici októbra valné zhromaždenie.