Vedci zo SAV: Množstvo DNA vo vakcínach zodpovedá normám! Poukázali na úplne iné hrozby pre zdravie

BRATISLAVA - Zástupcovia Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) a autori analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 na štvrtkovej tlačovej konferencii jednoznačne uistili verejnosť, že množstvo zvyškovej DNA vo vakcínach zodpovedá normám. Opätovne upozornili, že nevedecké a vykonštruované vyjadrenia o hrozbách vakcín predstavujú nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti, ktorý môže mať vážne následky pre verejné zdravie.
„Na základe našej komplexnej analýzy, ako aj najaktuálnejších poznatkov môžeme jednoznačne uistiť verejnosť, že množstvo zvyškovej DNA v mRNA vakcínach zodpovedá normám. Navyše, táto DNA je fragmentovaná, to znamená, že sa vo vakcínach nenachádza v celku, ale je rozdrobená na malé kúsky,“ priblížila riaditeľka BMC SAV Silvia Pastoreková. Zdôraznila zároveň, že neexistuje žiadny hodnoverný vedecký ani medicínsky dôkaz o tom, že by táto zvyšková DNA menila ľudský genóm.
Pastoreková objasnila, že analyzované vakcíny pochádzali z oficiálnych skladov certifikovaných Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Išlo o deväť šarží Pfizer/BioNTech-Comirnaty a šesť šarží Moderna-Spikevax. „Jedenásť analyzovaných šarží bolo rovnakých ako tie, ktoré boli predmetom záujmu splnomocnenca vlády Petra Kotlára, a pochádzali z rovnakého zdroja,“ dodala.
Vysvetlila, že v priebehu analýzy sa určovalo množstvo, kvalita a pôvod zvyškovej DNA v dodaných šaržiach. „Keď sme sa podujali na túto analýzu na základe poverenia, hneď na začiatku sme si povedali, že sa neuspokojíme s jednou metódou, ale chceme použiť viacero vzájomne nezávislých a komplementárnych metód, aby sme získali spoľahlivé a vierohodné výsledky a aby sme sami boli úplne presvedčení o tom, že naše dáta sú hodnoverné,“ podotkla.
Podľa jej slov všetky použité metódy preukázali, že množstvo zvyškovej DNA vo všetkých analyzovaných šaržiach bolo pod medzinárodne stanovenou hodnotou - pod limitom 10 nanogramov na jednu dávku vakcíny. Analýza zároveň potvrdila, že vakcíny neobsahovali grafén ani jeho zlúčeniny, teda látky, ktoré výrobca neuvádza v dokumentácii. Myslí si, že v predchádzajúcej analýze, ktorou argumentoval Kotlár, neboli dáta prepočítané na množstvo DNA na dávku. „Preto keby boli prepočítané, ukázalo by sa, že sú v limite. (...) Ale ja vidím hlavný problém tej analýzy nie v dátach samotných, ale v tom, ako sa interpretujú,“ objasnila.
Informovala tiež, že v druhej časti analýzy sa venovali aj posúdeniu možného vplyvu zvyškovej DNA vo vakcínach na ľudský organizmus. „Na základe našich poznatkov môžeme skonštatovať, že riziko genomickej integrácie zvyškovej DNA z mRNA vakcíny je extrémne nízke a s minimálnym biologickým dosahom,“ doplnila s tým, že pravdepodobnosť vážnych následkov po prekonaní ochorenia COVID-19 je mnohonásobne vyššia než po očkovaní. Pripomenula, že objektívne monitorovanie podania viac než 13,5 miliardy dávok mRNA vakcín vo svete potvrdzuje, že majú dobre charakterizovaný bezpečnostný profil s prevažne miernymi a prechodnými nežiaducimi účinkami.
Riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV Juraj Kopáček potvrdil, že nepravdivé tvrdenia o vakcínach sa zakladajú na technicky nesprávne uskutočnených metódach a chybne interpretovaných výsledkoch. Analýzu SAV preto považuje za dôležitý krok v boji proti nebezpečným medicínskym dezinformáciám. „Naša analýza priniesla objektívne a overiteľné dáta a prispela tak k racionálnej diskusii o mRNA vakcínach,“ uzavrel.
Detaily sme si prvýkrát prečítali pred pár dňami
Slovenská akadémia vied zeverejnila po prvýkrát detaily analýzy začiatkom týždňa vo vedeckom článku vo forme preprintu, teda vedeckého článku ešte pred formálnym recenzovaním. Vedci v analýze píšu, že analyzovali 15 šarží vakcín Comirnaty a Spikevax dostupných na Slovensku. Boli z oficiálnych úložísk pod dohľadom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). „Patrilo medzi ne 11 šarží po dátume spotreby, o ktorých predtým iní tvrdili, že obsahujú ,významné množstvo DNA´,” píše sa v správe.
Vedci použili pri práci štyri metódy - qPCR (kvantitatívna PCR), fluorometria, kapilárna elektroforéza a sekvenovanie (čítanie DNA). „Použitie viacerých metód nám dalo istotu, že výsledok nie je náhoda ani omyl jednej techniky,“ vysvetlili autori.
Podľa medzinárodných pravidiel Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskej liekovej agentúry (EMA) či amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) nesmie množstvo zvyškovej DNA vo vakcíne prekročiť 10 nanogramov na jednu dávku.
Analýza vakcín používaných u nás však ukázala, že vo všetkých prípadoch bolo množstvo zvyšnej DNA hlboko pod povoleným limitom a DNA bola len vo forme krátkych, nefunkčných úlomkov. Ich typická dĺžka bola približne 150 báz, čo je tak malý úsek genetického materiálu, že už nemá schopnosť fungovať ani sa množiť. Podľa vedcov ide o bežný vedľajší produkt výroby mRNA, nie o kontamináciu.
Zaujímavé je aj ich množstvo k množstvu účinnej látky. V jednej dávke pripadali na každý fragment DNA tisíce až desaťtisíce molekúl mRNA. Pomer vychádzal od 1 : 3 300 až po 1 : 30 000. To ukazuje, že DNA je v zanedbateľnom množstve.
Zaujímavosťou je, že pri 11 exspirovaných šaržách zistili, že síce môže klesať „integrita“ mRNA, inak povedané, časom sa prirodzene láme na kratšie časti, množstvo zvyškov DNA však aj tak zostalo nízke a pod limitmi. Zistili tiež, že šarže so slabšou integritou mRNA mali často zakalený vzhľad.