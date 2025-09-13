Covid opäť straší Slovensko: Začiatok jesene prináša nárast prípadov! Tipy, ako sa ochrániť

BRATISLAVA –Ochorenie Covid-19 sa s príchodom chladnejších dní znovu pripomína. Po lete plnom cestovania a festivalov pribúdajú prípady nákazy a lekárne hlásia zvýšený predaj antigénových testov. Odborníci preto radia, ako sa jednoducho chrániť a vyhnúť zbytočným komplikáciám.
Aj keď sa zdá, že pandémia už patrí minulosti, vírus SARS-CoV-2 tu stále je. Mení sa, prispôsobuje a pre niektorých ľudí môže byť aj dnes vážnym rizikom. Po dovolenkovej sezóne, klimatizovaných priestoroch a festivaloch prichádza realita – s nástupom jesene prípadov pribúda. Dôkazom je aj nárast predaja antigénových testov v lekárňach Dr. Max. Kým na konci júla sa predalo 1 121 testov, v závere augusta to bolo už 2 857 kusov.
„Na sezónu sme pripravení. Zabezpečili sme dostatočné zásoby testov aj liekov a situáciu priebežne sledujeme, aby sme vedeli rýchlo reagovať na potreby pacientov,“ uvádza Kvetoslava Kirchnerová, manažérka komunikácie Dr. Max.
Tipy, ako sa ochrániť
Podľa odborníkov však nie je dôvod na paniku a stačí dodržiavať niekoľko základných pravidiel. V prvom rade je dôležité sledovať svoj zdravotný stav. Únava, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha či zvýšená teplota nemusia byť len obyčajné prechladnutie – môže ísť aj o covid, ktorý má často mierny priebeh, no človek ho môže šíriť ďalej.
Kľúčové je aj dôsledné umývanie rúk. Staré známe pravidlo, ktoré stále funguje, hovorí o minimálne dvadsiatich sekundách s antibakteriálnym mydlom. Ak nie ste doma, poslúži dezinfekčný gél alebo obrúsky. Veľký význam má aj čerstvý vzduch. Vetranie v preplnených priestoroch, ako sú autobusy, vlaky či kancelárie, dokáže riziko nákazy výrazne znížiť. Klimatizácia bez vetrania však podľa odborníkov nestačí.
Nosenie respirátora nie je povinné všade, no v rizikových prostrediach, akými sú nemocnice, čakárne alebo uzavreté priestory s väčším počtom ľudí, môže výrazne pomôcť. Dôležité je tiež posilňovať imunitu. „Jedzte pestro, doprajte si vitamíny a minerály (najmä D, C a zinok), spite aspoň 8 hodín denne, hýbte sa na čerstvom vzduchu a minimalizujte stres. Aj preventívne užívanie špecifických probiotík alebo prípravkov z hlivy ustricovej môže pomôcť, najmä ak ste náchylní na ochorenia,“ radí Tatiana Kocúrková z Dr. Max.
Ďalšou možnosťou, ako sa chrániť, je preočkovanie. Rizikovým skupinám – seniorom, chronickým pacientom či zdravotníkom – sa odporúča zvážiť očkovanie novou adaptovanou vakcínou. Registrácia už prebieha cez NCZI, k dispozícii je aj očkovanie bez registrácie. A napokon, ak ste chorí, je vhodné vynechať návštevy starých rodičov či ľudí s oslabenou imunitou. Niekedy je lepšie zostať doma a spojiť sa len telefonicky.
„Covid je dnes súčasťou nášho života podobne ako chrípka. To však neznamená, že ho máme ignorovať. S rozumným prístupom, trochou zodpovednosti a ohľaduplnosti vieme predísť zbytočným komplikáciám. Užite si pokojný začiatok jesene – s rozvahou a ohľadom na svoje zdravie aj zdravie ostatných,“ dodáva odborníčka.