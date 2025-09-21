Covid opäť útočí! Nový variant je nákazlivejší a môže sa vyhnúť protilátkam

BRATISLAVA - Počet prípadov covidu-19 na Slovensku aj v Česku opäť rastie. Na jeseň sa začína presadzovať nový variant označovaný ako XFG alebo Stratus. Ten je síce nákazlivejší, no podľa odborníkov nespôsobuje ťažší priebeh ochorenia. Zdravotníci však upozorňujú na riziko pre starších ľudí a pacientov s oslabenou imunitou.
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) uviedlo, že varianta Stratus stojí už za viac než 70 % prípadov covidu v Európskom hospodárskom priestore. Podobný trend sledujú aj Spojené štáty. V Česku sa aktuálne evidujú takmer štyri tisícky aktívnych prípadov, pričom denne pribúdajú stovky nových nakazených. Hoci čísla nedosahujú pandemické rekordy z rokov 2020 a 2021, odborníci predpokladajú, že najväčší počet nových nakazených možno očakávať na prelome septembra a októbra.
Varianta Stratus má podobné prejavy ako predchádzajúce kmene. Medzi najčastejšie patria horúčka, kašeľ a bolesť hrdla, únava a bolesť svalov, bolesti hlavy či hnačka či strata čuchu a chuti. Ťažšie prípady sa môžu prejaviť problémami s dýchaním, bolesťami na hrudi alebo zmätenosťou. Lekári zdôrazňujú, že skorá diagnostika umožňuje nasadiť antivirotiká, ktoré priebeh zmiernia a môžu znížiť riziko takzvaného „dlhého covidu“.
„Táto varianta COVID-19 sa zdá byť podobná ostatným nedávnym kmeňom, pokiaľ ide o závažnosť, a je pravdepodobné, že existujúce vakcíny budú naďalej účinné aj proti nej,“ povedal pre denník Mirror Michael Head, výskumník z Univerzity v Southamptone.
Nie všetci však súhlasia. „Na rozdiel od iných variantov má Stratus určité mutácie v povrchových proteínoch, ktoré mu môžu pomôcť vyhnúť sa protilátkam vyvinutým v dôsledku predchádzajúcich infekcií alebo očkovaní,“ upozornil nedávno britský lekár Kaywaan Khan pre časopis Cosmopolitan.
Odborníci pripomínajú, že základné opatrenia ako umývanie rúk, dezinfekcia či nosenie rúšok v preplnených priestoroch stále majú zmysel. Najlepšou prevenciou však ostáva očkovanie.