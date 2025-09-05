Rodičov prekabátil falošný syn: Zúfalé naliehanie a mobilný telefón v záchode ich pripravili o desaťtisíce!

PRAHA - Rodičia v panike a zúfalý syn. Presne takto by mohla vyzerať scéna, na konci ktorej by mohla prísť finančná injekcia od tých najbližších. Reč je o situácii, ktorá sa v rodine síce môže prihodiť, no v Prahe to bol podvod bizarných rozmerov. Podvodník, ktorý sa vydával za syna konkrétnych rodičov, sa pokúsil a uspel s vylákaním 188-tisíc českých korún. Rodiča tieto peniaze poslali adresátovi v dobrej viere, no nechali sa ľahko nachytať.
Bizarný prípad podvodu popísala česká polícia na webe tydenikpolicie.cz.
Rodičom v správe na mobile pristál odkaz od údajného syna, ktorý v zúfalstve prosil o pomoc. "Ahoj mami, telefón mi spadol do záchodu, mám nové číslo a nemám prístup do internet bankingu. Môžeš mi poslať peniaze na účet?" písalo sa v správe.
"To vieš, že áno. Daj mi číslo účtu a otec ti tie peniaze hneď pošle," odpovedala zrejme poškodená matka.
Táto jednoduchá výmena správ spôsobila, že podvodník vylákal od dvojice rodičov až 188-tisíc českých korún (takmer 7 700 eur). "Tí si mysleli, že si cez aplikáciu v telefóne píšu so svojim synom. Nepomohol ani telefonát pracovníka z banky, ktorý overoval, či nemôže ísť o podvod," popísala polícia.
Polícia pripomenula, že rozhodne nejde o ojedinelý prípad podvodu. "V tomto prípade peniaze odišli na cudzí bankový účet a následne ich z bankomatu v Prahe vybral neznámy muž, pri ktorom ho zachytila kamera," napísali orgány zákona. Prípad je teraz preverovaný pre trestný čin podvodu, kedy páchateľovi v prípade odsúdenia hrozí až osem rokov väzenia.