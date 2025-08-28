Dobrá správa - Union preplatí doplatky za lieky už aj dospelým!

Predstavte si, že vám lekár predpíše lieky, vy si ich vyberiete v lekárni, zaplatíte doplatok a o pár dní sa vám na bankový účet vrátia peniaze späť. Stačí na to zopár kliknutí v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne Union.
Po úspechu benefitu Doplatky za lieky pre deti rozširuje zdravotná poisťovňa Union tento benefit aj pre všetkých dospelých poistencov. „Od 01.01.2026 preplatíme všetkým dospelým poistencom doplatky za lieky a dietetické potraviny na predpis až do sumy 300 eur. Benefit je potrebné jednorazovo aktivovať v mobilnej aplikácii alebo Online pobočke a poistencom, ktorí budú spĺňať podmienky, sa už budú doplatky za lieky automaticky napočítavať,“ vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ sekcie zdravotného poistenia v Unione.
Koľko teda môžete ušetriť?
V domácnosti, kde bývajú dve deti do 18 rokov a dvaja dospelí ľudia, zaplatí zdravotná poisťovňa Union doplatky za lieky na predpis pre dospelých v sume 600 eur a NEOBMEDZENÚ sumu peňazí za všetky lieky s doplatkom u detí.
Ako na to? Najskôr je potrebné absolvovať preventívne prehliadky. „Dohodnite si termín u svojho všeobecného lekára, zubára, gynekológa v prípade žien od 18 rokov a urológa v prípade mužov nad 50 rokov. Nielen, že sa dozviete podrobnosti o svojom zdravotnom stave a možno v rannom štádiu zachytíte nejaké ochorenie, ale v budúcnosti ušetríte ešte aj na liekoch. Každý poistenec môže len získať!“ tvrdí hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Lieky a dietetické potraviny musia byť predpísané zmluvným lekárom a čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. Aby ste si mohli požiadať o vrátenie doplatkov, platiť za lieky je možné len v lekárni na území Slovenska. Benefit bude dostupný od nového roka, no šetriť sa dá už dnes - klienti si totiž cez portál Menimezivoty.sk môžu zakúpiť voľnopredajné lieky a vitamínové doplnky s celkovou zľavou viac ako 250 €!
Podrobné podmienky a postup uplatnenia budú zverejnené včas na našej webovej stránke. O všetkých detailoch budeme verejnosť priebežne informovať.
-reklamná správa-