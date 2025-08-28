Štvrtok28. august 2025, meniny má Augustín, zajtra Nikola, Nikolaj

Dobrá správa - Union preplatí doplatky za lieky už aj dospelým!

(Zdroj: Union)
Predstavte si, že vám lekár predpíše lieky, vy si ich vyberiete v lekárni, zaplatíte doplatok a o pár dní sa vám na bankový účet vrátia peniaze späť. Stačí na to zopár kliknutí v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne Union.

Po úspechu benefitu Doplatky za lieky pre deti rozširuje zdravotná poisťovňa Union tento benefit aj pre všetkých dospelých poistencov. „Od 01.01.2026 preplatíme všetkým dospelým poistencom doplatky za lieky a dietetické potraviny na predpis až do sumy 300 eur. Benefit je potrebné jednorazovo aktivovať v mobilnej aplikácii alebo Online pobočke a poistencom, ktorí budú spĺňať podmienky, sa už budú doplatky za lieky automaticky napočítavať,“ vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ sekcie zdravotného poistenia v Unione.

 

Koľko teda môžete ušetriť?

V domácnosti, kde bývajú dve deti do 18 rokov a dvaja dospelí ľudia, zaplatí zdravotná poisťovňa Union doplatky za lieky na predpis pre dospelých v sume 600 eur a NEOBMEDZENÚ sumu peňazí za všetky lieky s doplatkom u detí.

Ako na to? Najskôr je potrebné absolvovať preventívne prehliadky. „Dohodnite si termín u svojho všeobecného lekára, zubára, gynekológa v prípade žien od 18 rokov a urológa v prípade mužov nad 50 rokov. Nielen, že sa dozviete podrobnosti o svojom zdravotnom stave a možno v rannom štádiu zachytíte nejaké ochorenie, ale v budúcnosti ušetríte ešte aj na liekoch. Každý poistenec môže len získať!“ tvrdí hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Lieky a dietetické potraviny musia byť predpísané zmluvným lekárom a čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. Aby ste si mohli požiadať o vrátenie doplatkov, platiť za lieky je možné len v lekárni na území Slovenska.  Benefit bude dostupný od nového roka, no šetriť sa dá už dnes -  klienti si totiž cez portál Menimezivoty.sk môžu zakúpiť voľnopredajné lieky a vitamínové doplnky s celkovou zľavou viac ako 250 €!

Podrobné podmienky a postup uplatnenia budú zverejnené včas na našej webovej stránke. O všetkých detailoch budeme verejnosť priebežne informovať.

Tréner dvadsaťjednotky Juraj Kentoš oznámil nomináciu na kvalifikačné zápasy proti Andorre a Moldavsku
Calzona o nominovaných hráčoch na kvalifikačný dvojzápas s Nemeckom a Luxemburskom: Mám v nich obrovskú dôveru
Časť učiteľov v Českej republike nespĺňa potrebnú kvalifikáciu
Z postrelenej kadetky bojovníčka
Ministerstvo kultúry navrhuje zmeny
Festival Kinobus prinesie kultové filmy do starých kín na Kopaniciach – čakajú vás exkurzie aj unikátne premietania
Donald Trump žiada obviniť
Zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN
Hanba pri ikonickej pamiatke!
Péter Szijjártó
MÓDA z festivalu v
FOTO VNÚTRI Kedysi bola MUŽ a
Krásna Miss VYSKOČILA z
Meghan Trainor ZMENENÁ na
Ľudia už dnes majú
Robíte aj vy TÚTO
Pracovníčka výletnej lode odhalila
Nudí vás už Malorka
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
KVÍZ Vyznáte sa v
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Hancko a Lobotka spoznali súperov: Takto vyzerá žreb hlavnej fázy Ligy majstrov
HC Slovan Bratislava - Viedeň Capitals: Online prenos z prípravného hokejového zápasu
Kritický Guľa bez servítky naložil federácii Lotyšska: Akoby si dala vlastný gól!
HC Oceláři Třinec - HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z prípravného zápasu
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Odhalené! Toto sú 5 najčastejších chýb na pohovore, ktoré vás môžu stáť vysnívanú prácu
Kariérny zlom po 40-tke? Práve teraz máte najväčšiu šancu na úspech!
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Google Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšie
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Tri typy žien, ktoré muž najčastejšie vymení za inú: Vonkajšia krása im nebude stačiť na to, aby si ho udržali, keď postrádajú toto
Ďalšie zo Zoznamu