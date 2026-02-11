Memorandum o inováciách: Zamestnávatelia sa spojili s úradom pre Plán obnovy

BRATISLAVA - Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) spolu s kľúčovými zamestnávateľskými a odbornými organizáciami dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Cieľom tohto partnerstva je pripraviť komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá zadefinuje ďalšie smerovanie, model fungovania a udržateľné financovanie Národného inovačného a technologického centra (NITC).
Vláda SR minulý týždeň schválila návrhy ministra Tomáša Druckera, ktorý vedie Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Súčasťou rozhodnutia je aj Memorandum o spolupráci medzi ÚPPV, NITC a reprezentatívnymi zamestnávateľskými
a sektorovými organizáciami.
Memorandum vychádza zo záujmu zamestnávateľských a sektorových organizácií zapojiť sa do hľadania riešenia pre NITC. Účastníci sa v ňom zhodli na cieľoch, ktorými sú posúdenie ekonomického prínosu centra, efektívne využitie jeho infraštruktúry a vytvorenie predpokladov na zapojenie súkromných zdrojov tak, aby verejné prostriedky vložené do jeho inicializácie mohli byť v čase nahradené alebo vykompenzované a vrátené do štátneho rozpočtu. Základným výstupom spolupráce bude štúdia uskutočniteľnosti, ktorá poskytne podklad pre ďalšie rozhodovanie štátu. Štúdia má vyhodnotiť východiskový stav NITC, identifikovať potreby štátu, zamestnávateľov a hospodárstva a navrhnúť viacero variantov jeho budúceho fungovania, vrátane modelov spolupráce verejného a súkromného sektora a posúdenia ich ekonomickej udržateľnosti.
Memorandum je inicializačným dokumentom, ktorý vytvára rámec spolupráce a spoločného hľadania riešení. „Našou úlohou je nájsť riešenie, ktoré zabezpečí, aby sa verejné prostriedky vrátili späť do rozpočtu. Zároveň je cieľom, aby táto spolupráca priniesla merateľný prínos
pre ľudí a regióny vytváraním kvalifikovaných pracovných miest, podporu rekvalifikácií
a zvyšovania zručnosti a tým, že inovácie a technologický transfer budú dostupné aj mimo Bratislavy,“ uviedol Tomáš Drucker.
Inovačné a technologické centrá sú štandardným nástrojom podpory výskumu, vývoja a inovácií v krajinách Európskej únie a často fungujú na princípe verejno-súkromnej spolupráce. V prípade NITC prebieha odborné a inštitucionálne posudzovanie jeho ďalšieho fungovania, vrátane možností, ako naložiť s verejnými prostriedkami, ktoré do projektu štát vložil.
Kontrola postupov pokračuje
Súčasne sa ukončuje vnútorná kontrola postupov súvisiacich so založením NITC a nákupu areálu vo Voderadoch. Finálny protokol sa očakáva vo februári 2026. Úrad podpredsedu vlády zároveň poskytuje plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, a bude aj naďalej otvorene a transparentne informovať verejnosť o ďalšom postupe.
Memorandum o spolupráci podpísali
- Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
- Slovenská živnostenská komora
- Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
- Aliancia sektorových rád
- Digitálna koalícia
- Národné inovačné a technologické centrum