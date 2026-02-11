Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

Streľba na vysokej škole v ruskej Anape: Jeden mŕtvy, viacerí zranení

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/goir)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MOSKVA - Streľba na technickej vysokej škole v Anape v Krasnodarskom kraji si vyžiadala jednu obeť a najmenej traja ďalší boli zranení, oznámil v stredu miestny guvernér. Píše agentúra AFP.

Guvernér Krasnodarského kraja Veniamin Kondratijev uviedol, že zastrelený člen bezpečnostnej služby sa snažil zabrániť 17-ročnému strelcovi vo vstupe. „Člen bezpečnostnej služby, ktorý bol prvý zasiahnutý, rýchlo zareagoval a privolal orgány činné v trestnom konaní,“ povedal Kondratijev. Podľa jeho slov dvaja ľudia utrpeli „stredne ťažké zranenia“, a že počet obetí sa stále objasňuje. „Toto je hrozný zločin,“ povedal. Útočníka zadržali.

Tento mesiac už ruské úrady informovali o útoku nožom na Baškirskej lekárskej univerzite v Ufe so siedmimi zranenými, útoku sekerou v škole v Krasnojarsku, ktorý spáchala žiačka a školu potom podpálila a útoku airsoftovou zbraňou na gymnáziu v Ufe. Šéf ruskej bezpečnostnej služby FSB Alexander Bortnikov v utorok vyzval regionálnych predstaviteľov, aby urobili viac pre predchádzanie násiliu v školách. Ruské štátne médiá informovali, že Bortnikov na zasadnutí Národného protiteroristického výboru povedal, že „preventívne opatrenia medzi mladými ľuďmi“ nestačia a varoval, že „nepriateľ“ sa snaží zneužiť mladých ľudí na sociálnych sieťach. Na ruských školách sa rozšírila štátna propaganda Kremľa najmä počas jeho vojenskej kampane na Ukrajine.

Viac o téme: StreľbaMoskvaŠkola
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Krvavý útok v meste
Krvavý útok v meste Hat Yai: Ozbrojený mladík vtrhol do školy! Po zásahu polície je páchateľ mŕtvy
Zahraničné
Streľba v Kanade si
Hororový útok na študentov! Desať mŕtvych a desiatky zranených po streľbe v škole a v blízkom dome
Zahraničné
Policajti stoja po streľbe
Prehovoril otec chlapca, ktorý postrelil spolužiakov: Syn bol bitý palicami a remeňmi! Nesmejte sa takýmto deťom, vyzýva
Domáce
FOTO MIMORIADNE Na škole v
MIMORIADNE Na škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo: Hlásia zranených! REAKCIA polície a ministrov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia Progresívneho Slovenska na tému: Čo sa nezmestilo na rokovanie vlády
Tlačová konferencia Progresívneho Slovenska na tému: Čo sa nezmestilo na rokovanie vlády
Správy
Viac mobilov ako lôpt? Huliak poriadne vypenil!
Viac mobilov ako lôpt? Huliak poriadne vypenil!
Správy
Khovsgol - jedno z najkrajších a najväčších jazier Mongolska
Khovsgol - jedno z najkrajších a najväčších jazier Mongolska
Cestovanie

Domáce správy

TK Progresívne Slovensko
PS vyčíta koalícii, že nerieši ekonomickú situáciu na Slovensku
Domáce
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík
ÚRSO hlási veľké novinky pre domácnosti aj menšie firmy: TAKTO si môžete znížiť výšku nákladov na elektrinu
Domáce
Napätie okolo škandálu SFZ
Napätie okolo škandálu SFZ rastie: Viac mobilov ako lôpt? Huliak poriadne vypenil!
Domáce
TTSK chystá veľkú rekonštrukciu cesty medzi Trstínom a Naháčom – vieme, koľko investujú
TTSK chystá veľkú rekonštrukciu cesty medzi Trstínom a Naháčom – vieme, koľko investujú
Dunajská Streda

Zahraničné

NATO v Arktíde silnie:
NATO v Arktíde silnie: Dánsko sľubuje výraznú podporu
Zahraničné
FOTO Gun, bag, mobile phone
Streľba na vysokej škole v ruskej Anape: Jeden mŕtvy, viacerí zranení
Zahraničné
Minister zahraničných vecí Eide
Rodinkárstvo v Nórsku? Syn ministra skončil na ambasáde v Paríži
Zahraničné
Autom cez more: Estónske
Autom cez more: Estónske ostrovy spojila úžasná ľadová cesta
dromedar.sk

Prominenti

Brigitte Bardot a Jana
Česká Bardotka Brejchová: S Brigitte si vymenili MILENCA! Kto bol ten tajomný muž?
Domáci prominenti
Baby rozhodne nesedí v
Baby rozhodne nesedí v kúte! Jennifer Grey ukazuje takmer nahé telo v 65-ke: Stále je kočka
Zahraniční prominenti
Ilustračné foto
Kapela Elán v SMÚTKU: Smrť známeho hudobníka (†59)... Pozdravuj tam hore!
Domáci prominenti
Plačková sa vytešuje z
Krásne gesto Plačkovej: Keď v pôrodnici zbadala TOTO, zostala zhrozená… okamžite začala konať
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vesmírne divadlo, ktoré berie
Vesmírne divadlo, ktoré berie dych: Mesiac vytvorí na oblohe VZÁCNY úkaz, ktorý uvidia LEN VYVOLENÍ! Ste medzi nimi?
Zaujímavosti
Pijete kávu každý deň?
Pijete kávu každý deň? Nová štúdia z Harvardu odhalila, čo to robí s vaším mozgom! TOTO je kľúč k večnej pamäti?
Zaujímavosti
Nórsky Roros je skvostom
Nórsky Roros je skvostom medzi zimnými mestami: Nakrúcali tam aj Pipi Dlhú Pančuchu
dromedar.sk
Prežil 48 hodín BEZ
Prežil 48 hodín BEZ PĽÚC! Bežná chrípka mu v 33 rokoch ROZPUSTILA pľúca: Lekári urobili niečo, čo ODPORUJE prírode!
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 Dnes začína
ZOH 2026 Dnes začína hokejový turnaj: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk

Ekonomika

Gigantický projekt elektrárne v Málinci pôjde v špeciálnom režime: Štát len do prípravy naleje desiatky miliónov eur! (foto)
Gigantický projekt elektrárne v Málinci pôjde v špeciálnom režime: Štát len do prípravy naleje desiatky miliónov eur! (foto)
Volvo pri Košiciach už naberá stovky zamestnancov: Pozrite sa, ako rastie gigantická fabrika plná robotov! (foto)
Volvo pri Košiciach už naberá stovky zamestnancov: Pozrite sa, ako rastie gigantická fabrika plná robotov! (foto)
Choroby či prázdniny: Rodičia môžu dostať od štátu aj stovky eur! Tu je návod, ako požiadať o dávku
Choroby či prázdniny: Rodičia môžu dostať od štátu aj stovky eur! Tu je návod, ako požiadať o dávku
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!

Šport

ZOH 2026 Slovensko – Fínsko: Online prenos z úvodného zápasu hokejového turnaja
ZOH 2026 Slovensko – Fínsko: Online prenos z úvodného zápasu hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Obrovská senzácia na bronzovej priečke! Bátovská Fialková najlepšia zo Sloveniek
ZOH 2026 Obrovská senzácia na bronzovej priečke! Bátovská Fialková najlepšia zo Sloveniek
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Zostava Slovenska na úvodný zápas proti Fínsku: Takto vyzerá zloženie formácií
ZOH 2026 Zostava Slovenska na úvodný zápas proti Fínsku: Takto vyzerá zloženie formácií
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Na internete sa spustila na mladú Poľku lavína nenávisti: Roztrhalo ma to na kusy
ZOH 2026 Na internete sa spustila na mladú Poľku lavína nenávisti: Roztrhalo ma to na kusy
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako si napriek prekážkam náročného obdobia nepokaziť kariéru a dobrú mzdu?
Ako si napriek prekážkam náročného obdobia nepokaziť kariéru a dobrú mzdu?
Mám prácu
Otestujte sa: Ste olympijským víťazom vo vedomostiach, alebo len „striedate“ na lavičke?
Otestujte sa: Ste olympijským víťazom vo vedomostiach, alebo len „striedate“ na lavičke?
O práci s humorom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Domáce
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

15 víkendových receptov z jedného pekáča či panvice. Minimum riadu bez chaosu v kuchyni.
15 víkendových receptov z jedného pekáča či panvice. Minimum riadu bez chaosu v kuchyni.
Najlepší recept na veterníky, ktorý mám po babičke. Chutia lepšie ako tie z cukrárne.
Najlepší recept na veterníky, ktorý mám po babičke. Chutia lepšie ako tie z cukrárne.
Ako dlho vyprážať rezne vo fritéze? Finta, ako zistiť, že sú hotové
Ako dlho vyprážať rezne vo fritéze? Finta, ako zistiť, že sú hotové
Rady a tipy
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot s citrónom
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot s citrónom
Ovocné nápoje

Technológie

Rusom sa stále nedarí nahradiť Starlink. Na fronte majú vážne problémy s internetom a komunikáciou
Rusom sa stále nedarí nahradiť Starlink. Na fronte majú vážne problémy s internetom a komunikáciou
Armádne technológie
Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Bezpečnosť
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Bezpečnosť
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Bezpečnosť

Bývanie

Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich

Pre kutilov

Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nie vzhľad, ale toto: Čo si vyzretí muži všimnú na žene ako prvé?
Partnerské vzťahy
Nie vzhľad, ale toto: Čo si vyzretí muži všimnú na žene ako prvé?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík
Domáce
ÚRSO hlási veľké novinky pre domácnosti aj menšie firmy: TAKTO si môžete znížiť výšku nákladov na elektrinu
Napätie okolo škandálu SFZ
Domáce
Napätie okolo škandálu SFZ rastie: Viac mobilov ako lôpt? Huliak poriadne vypenil!
Smiech cez slzy: Satirická
Domáce
Smiech cez slzy: Satirická stránka odhalila zákulisie polície, krádež bicykla a FIASKO s prehrávačom videa z kamery
Matovičovci udreli na veľmi
Domáce
Matovičovci udreli na veľmi citlivé miesto: Šimečkova mama a konflikt v opozícii? Prechádzame na nový MÓD!

Ďalšie zo Zoznamu